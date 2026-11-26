Proseguono senza sosta i controlli nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, dove nel corso di questa settimana la Polizia di Stato ha arrestato due persone, colte in flagranza di furto aggravato.

L’episodio è avvenuto lunedì pomeriggio, quando una pattuglia in abiti civili del Compartimento Polizia Ferroviaria ha notato due giovani salire a bordo di un treno a lunga percorrenza e scendere, poco prima della ripartenza, portando con sé uno zaino.

Insospettiti dal loro comportamento, gli agenti li hanno seguiti fino a un altro treno, in partenza verso la località di provenienza dei due giovani. Qui, con la collaborazione dei colleghi del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Verona Porta Nuova, sono riusciti a bloccarli.

Dagli accertamenti è emerso che lo zaino era stato sottratto a un cittadino sudamericano, che aveva segnalato il furto alla Polizia dopo essersi accorto dell’ammanco, solo una volta che il treno era già ripartito. Gli agenti erano però già riusciti a recuperare la refurtiva e a bloccare i due giovani.

In serata, previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, lo zaino è stato restituito al legittimo proprietario, che si è recato presso gli uffici di Polizia per formalizzare la denuncia. Nell’occasione, l’uomo ha ringraziato gli operatori per la tempestività e l’efficacia dell’intervento.

I due giovani, un ventunenne e un ventiseienne, entrambi di origine nordafricana, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati per furto aggravato.

Il giudice ha convalidato l’arresto.

Nei confronti di entrambi, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona ha inoltre adottato un provvedimento di espulsione, con invito a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale di ciascuno sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.