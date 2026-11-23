Riunita la commissione per accertamento della morte cerebrale

Sono quattro le persone finite in manette all’esito di tre distinti interventi effettuati dalla Polizia di Stato nel corso del weekend. Gli arresti sono scattati a seguito di una rapina in un supermercato, di un furto aggravato su un’automobile e di un episodio di violenza all’interno dell’ospedale di Borgo Trento.

Il primo intervento è avvenuto intorno alle 8.50 di sabato, quando gli agenti delle Volanti sono stati inviati dalla Sala Operativa della Questura in un supermercato del quartiere Golosine, a seguito della segnalazione della responsabile del punto vendita, appena minacciata da un uomo sorpreso a sottrarre alcuni prodotti alimentari. Il trentenne di nazionalità singalese è stato rintracciato dai poliziotti pochi minuti dopo, all’interno di un altro esercizio commerciale dove aveva cercato di nascondersi.

Gli accertamenti effettuati nell’immediato hanno consentito di appurare che l’uomo, già conosciuto dal personale del supermercato per precedenti episodi di furto, aveva prelevato del cibo dagli scaffali, lo aveva nascosto in una borsa e, quando la responsabile del punto vendita gli si era avvicinata chiedendogli di lasciare il negozio, aveva reagito insultandola e minacciandola di morte, arrivando a simulare con la mano il gesto di tagliarle la gola.

La merce indebitamente sottratta è stata rinvenuta dagli agenti nel corso della perquisizione ed è stata subito restituita, mentre il trentenne, già gravato da precedenti penali per reati contro la persona e destinatario di un divieto di dimora nella provincia di Verona, è stato arrestato. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Il secondo intervento, che ha portato all’arresto di altri due cittadini stranieri per furto aggravato in concorso, è stato effettuato poche ore dopo, intorno alle 11.20, in Borgo Roma. A chiamare il 113, in questa circostanza, è stata una residente che, affacciata alla finestra della propria abitazione, ha notato i due uomini intenti a rubare all’interno di un’autovettura parcheggiata in strada.

Entrambi sono stati rintracciati dagli agenti delle Volanti poco lontano dal luogo del furto, grazie anche alla collaborazione della testimone, che ha seguito gli spostamenti dei due sospettati, fornendo ai poliziotti descrizioni dettagliate e indicazioni sulla direzione di fuga.

Sulla base delle dichiarazioni raccolte e dei rilievi effettuati, è emerso che uno dei due uomini, mentre il complice faceva da palo, era riuscito ad infrangere il finestrino dell’autovettura utilizzando un coltello ed aveva poi sottratto dall’abitacolo uno zaino contenente denaro e altri effetti personali della proprietaria del veicolo. La perquisizione e la successiva perlustrazione delle aree limitrofe hanno consentito di recuperare parte della refurtiva, tra cui contanti, flaconi di profumo, un caricabatterie e diversi capi d’abbigliamento. Durante gli accertamenti gli agenti hanno, inoltre, rinvenuto la lama del coltello utilizzato per infrangere il vetro, rimasta incastrata nel telaio del finestrino.

I due complici – un trentaseienne marocchino irregolare sul territorio nazionale e un cinquantunenne tunisino in possesso di regolare permesso di soggiorno, entrambi già gravati da precedenti penali per reati di diversa natura – sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e condotti in Questura, dove hanno atteso la celebrazione del rito direttissimo. Questa mattina il giudice ha convalidato entrambi gli arresti e disposto nei confronti del trentaseienne la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte alla settimana.

Il terzo intervento è avvenuto nella serata di sabato, intorno alle 19.40, all’interno del Polo Confortini dell’ospedale di Borgo Trento, dove gli agenti delle Volanti sono intervenuti su richiesta di un addetto alla sicurezza della struttura sanitaria, che aveva segnalato la presenza di un uomo in forte stato di agitazione, intento a danneggiare alcuni arredi dell’atrio.

All’arrivo delle Volanti, il quarantanovenne si è mostrato fin da subito poco collaborativo, accendendosi una sigaretta all’interno della struttura e ignorando i ripetuti inviti a spegnerla, per poi assumere un atteggiamento sempre più aggressivo, culminato nel gesto di afferrare il supporto di un dispenser e brandirlo in modo minaccioso.

Durante le successive operazioni, l’uomo ha tentato di colpire con un calcio uno dei poliziotti e ha rivolto ripetute minacce di morte agli operatori presenti; una volta accompagnato in Questura, ha continuato a dare in escandescenze, ha danneggiato gli uffici e, nonostante i ripetuti tentativi di riportarlo alla calma, ha aggredito un agente durante le procedure di identificazione, colpendolo all’avambraccio.

Il quarantanovenne di nazionalità italiana, già gravato da precedenti per reati di diversa natura, è stato quindi arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale di ciascuno sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.