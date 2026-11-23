​“Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito, perché ve ne sono di due specie: vi sono le bugie che hanno le gambe corte, e le bugie che hanno il naso lungo.”

​Con queste parole, entrate per sempre nell’immaginario collettivo, Carlo Lorenzini – passato alla storia come Carlo Collodi – ha consegnato al mondo molto più di una semplice favola per ragazzi. Oggi, a duecento anni dalla sua nascita a Firenze (24 novembre 1826), la figura dello scrittore toscano non è soltanto un monumento della letteratura italiana: è uno specchio lucido e, a tratti, spietato attraverso cui osservare le fragilità e le contraddizioni del nostro tempo.

​Giornalista tagliente, patriota risorgimentale, osservatore disincantato dei vizi della nuova Italia unita, Collodi arrivò al capolavoro quasi per caso, pubblicando a puntate a partire dal 1881 Le avventure di Pinocchio. Nato da origini umili, cresciuto tra il seminario e le redazioni dei giornali satirici fiorentini, seppe trasformare un pezzo di legno animato nell’emblema universale della condizione umana: un essere imperfetto, ribelle, facile preda delle lusinghe e delle scorciatoie, ma capace, attraverso l’errore e la fatica, di conquistare la propria umanità.

Per troppo tempo la cultura popolare, complice anche la celebre rilettura edulcorata di Walt Disney, ha ridotto Pinocchio a un racconto rassicurante sul dovere dell’obbedienza. Eppure, rileggendo le pagine originali, emerge tutta la ruvidezza della penna di Collodi: un mondo popolato da imbroglioni, giudici corrotti, paesi dei balocchi che promettono felicità senza sforzo e autorità spesso sorde ai bisogni dei più deboli. Chi, invece, seppe restituirne l’anima più autentica, malinconica e neorealista fu Luigi Comencini nello storico sceneggiato televisivo del 1972: un capolavoro in cui un indimenticabile Nino Manfredi vestì i panni di Geppetto, regalandoci il ritratto struggente di un’Italia povera ma dignitosa, mentre Franco Franchi e Ciccio Ingrassia diedero volto e corpo a un Gatto e una Volpe grotteschi, furbi e meschini, perfetti interpreti dell’arte italiana dell’inganno.

A due secoli dalla nascita, Carlo Collodi resta un autore scomodo ma necessario, capace di ricordarci che diventare “ragazzi perbene”, ovvero cittadini liberi e consapevoli, non è mai un regalo, ma una conquista quotidiana.

di Matteo Peretti