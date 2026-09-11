83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. A Domenico Procacci, fondatore di Fandango, il Premio Sancassani

Lido di Venezia

Riconoscimenti… a gogò all’Hotel Excelsior Venice Lido, cuore e batticuore dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in cartellone dal 2 al 12 settembre, come da copione collaudato, al Lido di Venezia. La 1^ edizione dell’allora denominata Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica alla 18^ Biennale (il termine Esposizione cambiò in Mostra nel 1934) ebbe luogo, infatti, dal 6 al 21 agosto 1932, sulla terrazza dell’Hotel Excelsior.

Il 6 settembre, nell’Italian Pavilion, è stato attribuito il Premio Sancassani a Domenico Procacci (Bari, 8 febbraio 1960), produttore cinematografico (dal 1987) e discografico, editore ed imprenditore, fondatore nel 1989 della casa di produzione cinematografica Fandango.

Il progetto Fandango venne avviato come produzione cinematografica, allargandosi poi in editoria (1998), musica (2001), web tv, radio web, distribuzione cinematografica (2000), gestione di caffè letterari e sale cinema.

Giunto alla sua seconda edizione, il riconoscimento è promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, in collaborazione con il Progetto Lumière di Milano, nel ricordo di Antonio Sancassani, illustre personaggio nell’ambito di attività e distribuzione indipendente cinematografica.

L’attore e regista Giacomo Poretti (del trio comico di attori, sceneggiatori e registi teatrali, televisivi e cinematografici Aldo Baglio, Giovanni Storti e, appunto, Giacomo) ha consegnato il premio a Procacci nel corso dell’incontro, con relative interviste-pungolo, condotto da Federico Pontiggia, critico della “Rivista del Cinematografo”.

Hanno presenziato anche mons. Davide Milani (presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore responsabile della “Rivista del Cinematografo”) e Domenico Dinoia (presidente dell’AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo – Lombardia).

Le provocazioni e le battute tra Pontiggia, Procacci e Poretti hanno sollevato frequenti applausi. L’atteggiamento scherzoso è proseguito anche a fine dibattito, tra gli stessi Procacci e Poretti a cui s’è aggiunta Katarzyna Anna Smutniak, detta Kasia (Piła, Polonia, 13 agosto 1979, attrice e modella polacca naturalizzata italiana), moglie del produttore cinematografico.

di Claudio Beccalossi