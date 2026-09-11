TOSI (FI): “La proposta del commissario europeo socialista? Forza Italia è contraria e non passerà in quei termini. Comunque, anche così, non è vincolante per Governi ed enti locali”

Bruxelles 11 settembre 2026

“La proposta di Piano Casa del commissario socialista Jorgensen contro gli affitti brevi? È inaccettabile e non passerà in quei termini, anche perché Forza Italia è contraria. Ma siccome si sta creando un falso allarmismo, va detto che nella sostanza è una proposta non vincolante per Governi ed enti locali”, afferma l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi (Ppe).

Il quale poi rassicura che “se rimane scritta così, il Parlamento europeo non darà il via libera alla proposta, che non supererà nemmeno i negoziati del trilogo Consiglio-Commissione-Parlamento Ue. Va riformulata completamente in una logica non punitiva, ma costruttiva”,

Per Tosi, infatti, “il tema della crisi abitativa c’è e va affrontato con urgenza, ma non minando la proprietà privata. Occorre invece mettere risorse per nuova edilizia residenziale, anche popolare, e per ristrutturare gli immobili abbandonati. Unione europea e Stati nazionali devono cooperare insieme per stanziare fondi per aiutare i giovani e le fasce più deboli”.

Per questo, suggerisce Tosi, “la Commissione dovrà confrontarsi di più e meglio con tutti gli attori coinvolti, a partire dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, e con le autorità nazionali e locali, gli operatori del settore e le rappresentanze dei proprietari e degli altri soggetti interessati, senza fughe in avanti. Per quanto ci riguarda lavoreremo con grande energia per arrivare a una proposta equilibrata, che tuteli i proprietari di immobili, giovani e famiglie meno abbienti”.