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    Biennale, Borchia (Lega): “Commissione infila l’arte nel guinzaglio della politica”

    Politica Europa 1 Min Read
    Paolo BORCHIA in the EP in Strasbourg

    Bruxelles, 28 ago

    “Un’opera d’arte non è un carro armato e la Biennale non è un ufficio diplomatico, ma la Commissione non ci arriva”. Lo dichiara Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, in seguito alla risposta della vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen alla lettera con cui, lo scorso aprile, l’europarlamentare del Carroccio aveva chiesto alla Commissione di riconsiderare la decisione di revocare i fondi europei alla Biennale di Venezia per la partecipazione russa. “Bruxelles conferma nero su bianco una scelta grave: condannare l’invasione dell’Ucraina è una cosa, condizionare la libertà di espressione artistica un’altra. Utilizzare i finanziamenti europei come leva per interferire nelle scelte autonome della cultura crea un precedente pericoloso. L’arte deve essere spazio di libertà, pluralismo e dialogo, non ostaggio della geopolitica”, conclude Borchia.

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