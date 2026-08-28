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    Seconda serata del Festival dei Libri Sportivi: Stefano Tacconi e Andrea Cordovani protagonisti il 10 settembre 

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    Bildnummer: 11810134 Datum: 14.10.2012 Copyright: imago/Revierfoto Fußball Jahrhundertspiel Deutschland - Italien am 14.10.2012 in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main Stefano Tacconi ( Italien ) ; xmk x0x 2012 quer Fußball Fussball Herren Männer Nationalmannschaft Länderspiel Jahrhundertspiel Legenden Deutschland Germany Italien Italy Aktion Einzelbild Image number 11810134 date 14 10 2012 Copyright imago Spot photo Football Century game Germany Italy at 14 10 2012 in the Commerzbank Arena in Frankfurt at Main Stefano Tacconi Italy xmk x0x 2012 horizontal Football Football men Men national team international match Century game Legends Germany Germany Italy Italy Action shot Single

    La seconda serata di Sportivamente, in programma il 10 settembre a Castellanza (VA), promette un incontro intenso dedicato a storie di sport, ricordi e narrazione. Sul palco saliranno Stefano Tacconi con “L’arte di parare” per Rizzoli, e successivamente Andrea Cordovani con “Il mito da rapire. Enzo Ferrari e l’ombra dei sequestri” per Minerva.

    Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con il Gruppo Editoriale More News, con il contributo di Regione Lombardia, Comune di Busto Arsizio e Camera di Commercio di Varese, con il patrocinio del Panathlon Club La Malpensa e con il sostengo di partner locali e nazionali, tra cui Concessionaria Paglini e Società Ciclistica Alfredo Binda.

    Stefano Tacconi aprirà la serata alle 20.45 alla Concessionaria Paglini, a Castellanza, con “L’arte di parare”, un’autobiografia in cui ripercorre la carriera da portiere alternando ricordi di campo, aneddoti di spogliatoio e tecniche di gioco, e racconta il difficile percorso affrontato dopo la malattia: riabilitazione, il ruolo della famiglia e la lenta rinascita personale.

    È per me un grande piacere essere tra gli ospiti di SportivaMente. Eventi come questo sono fondamentali per valorizzare la cultura dello sport e il racconto sportivo. Ringrazio di cuore l’organizzazione per l’invito e la calorosa accoglienza”, ha dichiarato Stefano Tacconi.

    A seguire, Andrea Cordovani presenterà “Il mito da rapire. Enzo Ferrari e l’ombra dei sequestri”, saggio che ricostruisce il tentato rapimento di Enzo Ferrari nel 1975 e il clima degli anni dei sequestri in Italia, intrecciando cronaca nera, ricostruzione storica e un ritratto umano del Drake per spiegare come minacce e paura abbiano influenzato l’uomo e il marchio.

    Per me è un vero onore partecipare a questo evento. Vi racconterò una storia sconosciuta su Enzo Ferrari, una vicenda rimasta segreta per tanti anni. Ringrazio gli organizzatori per l’opportunità e per promuovere iniziative come questa che ci riportano in un mondo che non c’è più”, ha dichiarato Andrea Cordovani 

    Con questi interventi la serata offrirà al pubblico storie personali e inchieste rigorose, capaci di unire coinvolgimento emotivo e approfondimento critico.

    Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale.

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