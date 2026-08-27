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    Diciottenne ferito a Cerea

    Sanità 1 Min Read
    VERONA OSPEDALE BORGO ROMA

    Riunita la commissione per accertamento morte cerebrale

    Verona, 27 agosto 2026

    Si è riunita alle 13.30 di oggi, la Commissione ospedaliera per l’accertamento della morte cerebrale del diciottenne ferito a Cerea. Arrivato all’ospedale di Borgo Trento in condizioni cliniche già gravissime lo scorso 23 agosto, il ragazzo è stato subito ricoverato nel reparto di Terapia intensiva Neurochirurgica e Polispecialistica diretto dal dott. Paolo Persona.

    Stamattina è partita la procedura, prevista per legge, con la prima riunione della

    Commissione per accertare la morte cerebrale, che verrà confermata nella seconda riunione della stessa Commissione, passate le sei ore di osservazione previste. Tutta la procedura è eseguita in stretto contatto con l’Autorità giudiziaria che sta conducendo le indagini. L’orario del decesso coincide con quello della prima riunione.

    Alla conferma della morte cerebrale (dopo la seconda riunione) seguirà la graduale sospensione di tutte le terapie e dei supporti per le funzioni vitali.

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