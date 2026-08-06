Ambulatorio preparatorio per chirurgia del colon. Risultati già dopo 2 settimane

L’attesa dell’intervento diventa tempo di cura: supporto motorio, respiratorio e nutrizionale

Verona, 6 agosto 2026

Sono evidenti i benefici su 8 pazienti ultraottantenni con tumore al colon-retto e pluricomorbidi, che hanno subito l’intervento chirurgico dopo il percorso nell’ambulatorio Prehabilitation di Borgo Roma. Il servizio in Aoui offre un approccio innovativo che prepara la persona all’intervento chirurgico migliorandone le condizioni fisiche e funzionali prima dell’operazione.

Non solo nel post operatorio, anche durante l’intervento i chirurghi riscontrano una miglior risposta del paziente.

Gli 8 pazienti. Sono solo gli ultimi dei pazienti che hanno usufruito del servizio. Si tratta di ultraottantenni con tumore al colon-retto e pluricomorbidi, che hanno subito interventi mini-invasivi laparoscopici o robotici. Tutti hanno presentato un decorso post operatorio senza complicanze con una sola notte in terapia intensiva (passaggio che è previsto dai protocolli). Inoltre la degenza media è stata di 6 giorni, vale a dire solo di un giorno in più rispetto al valore storico di reparto per pazienti con rischio standard.

Ambulatorio Pre-hab. Questo percorso preoperatorio è dedicato a pazienti candidati a chirurgia, oncologica e non. Si accede solo su indicazione del chirurgo che valuta il paziente. Il servizio è attivo in Azienda ospedaliera da due anni e serve le chirurgie di Borgo Roma. Partito dalla Chirurgia epatobiliare, oggi è presente anche per Otorinolaringoiatria, Maxillo-facciale e Chirurgia della tiroide. L’obbiettivo è ottimizzare lo stato nutrizionale, funzionale e respiratorio del paziente prima dell’intervento, migliorandone la riserva fisiologica e la capacità di affrontare lo stress chirurgico. Particolare attenzione è riservata a prevenzione e trattamento della sarcopenia, condizione frequente negli anziani e fragili. Il percorso standard dura 4 settimane, per pazienti con patologie neoplastiche i tempi possono essere accorciati, tuttavia la letteratura indica miglioramenti evidenti già dopo due settimane di trattamento. Per altre patologie in cui l’intervento è meno urgente, l’equipe punta ad un vero e proprio cambiamento delle abitudini e stile di vita del paziente, da mantenere poi una volta dimesso.

L’equipe. L’ambulatorio è afferente all’Uoc Anestesia e rianimazione B, diretta dal prof. Enrico Polati. Nel team sono coinvolte diverse figure specialistiche per garantire al paziente un programma personalizzato e completo. Ci sono medici anestesisti dedicati per la gestione del paziente a 360° che si occupano anche dell’intervento nutrizionale (dott.ssa Giulia D’Agostini, dott.ssa Simona Mastrangeli, dott.ssa Beatrice Milan e dott.ssa Sara Romagnoli), chirurghi (prof. Andrea Ruzzenente direttore Uoc Chirurgia generale ed epatobiliare e dott.ssa Giulia Turri, dottor Tommaso Campagnaro, dottor Alessandro Valdegamberi), fisiatri (dott. Ermes Vedovi direttore Uoc Recupero e riabilitazione funzionale e dott.ssa Camilla Melotti), medici dello sport dell’Uoc Medicina generale C (direttore prof Luca Giuseppe Dalle Carbonare e dott. Michele Braggio).