Massima attenzione. Con le alte temperature rischi per la salute

E’ attiva h/24 la centrale operativa della Polizia locale allo 045 8078828 anche come Protezione civile

Idratarsi regolarmente, ridurre l’esposizione al sole e, soprattutto, massima attenzione alle persone anziane, ai bambini, alle donne in gravidanza, ai soggetti affetti da patologie croniche e a chi svolge attività lavorative o sportive all’aperto. Una serie di semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione che possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore.

Le temperature, infatti, nonostante la lieve diminuzione segnalata nell’ultimo bollettino della Protezione civile per sabato 8 agosto, con una massima percepita che sarà intorno ai 35 gradi, resteranno probabilmente alte anche nel corso della prossima settimana, con valori vicini ai 40 gradi.

Massima attenzione. Le ondate di calore, possono provocare disidratazione, colpi di calore, abbassamenti della pressione arteriosa e aggravare malattie cardiovascolari e respiratorie. Con pochi accorgimenti è possibile ridurre significativamente questi rischi.

È importante:

· bere acqua frequentemente, anche in assenza dello stimolo della sete;

· consumare pasti leggeri, privilegiare cibi freschi, leggeri e facilmente digeribili, limitando i pasti abbondanti e gli alcolici. Sul sito dell’ULSS 9 Scaligera sono disponibili utili indicazioni e suggerimenti nutrizionali, con consigli pratici per mantenere una corretta idratazione e un’alimentazione equilibrata https://sian.aulss9.veneto.it/Alimentazione-in-estate;

· evitare di uscire e di svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata, indicativamente tra le 11 e le 18;

· indossare abiti leggeri, chiari e traspiranti, proteggendo il capo con un cappello quando si è all’aperto;

· mantenere gli ambienti domestici il più possibile freschi, schermando le finestre durante le ore di maggiore insolazione e arieggiando gli ambienti nelle ore serali e notturne;

· prestare particolare attenzione alle persone più fragili, verificando che bevano a sufficienza e che non rimangano isolate.

Si ricorda che i bollettini sono consultabili anche sul portale del Ministero della Salute https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/

I consigli per proteggere la salute e l’invito a utilizzare le oasi climatiche della città allink