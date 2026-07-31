Fine settima da bollino rosso. Temperature percepite fra i 39/40°. Si raccomanda la massima attenzione

Caldo record con temperature massime percepite fra i 39 e i 40 gradi. E’ quanto previsto per questo fine settimana dall’ultimo bollettino sul clima cittadino, in linea con l’allerta nazionale sulla quarta ondata di calore, il cui picco delle temperature era atteso nelle giornate di sabato e domenica.

Massima attenzione. Le temperature eccezionalmente elevate rappresentano un rischio concreto per la salute, soprattutto per le persone anziane, i bambini, le donne in gravidanza, i soggetti affetti da patologie croniche e chi svolge attività lavorative o sportive all’aperto.

E’ raccomandato di non uscire nelle ore più calde della giornata, rinfrescare l’ambiente domestico, non modificare o sospendere le terapie in atto senza consultare il medico.

Fondamentale è anche l’idratazione per contrastare gli effetti del caldo.

Per gli anziani è necessario bere anche se non si sente lo stimolo della sete, ma l’indicazione vale per tutti, soprattutto per chi suo malgrado si trova all’aperto nelle ore più calde, turisti compresi.

E’ attiva h/24 la centrale operativa della Polizia locale allo 045 8078828 anche come Protezione civile.

Si ricorda che i bollettini sono consultabili anche sul portale del Ministero della Salute https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/

I consigli per proteggere la salute e l’invito a utilizzare le oasi climatiche della città allink