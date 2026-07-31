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    sabato 1 Agosto
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    Inaugurazione nuovi mezzi Polizia Provinciale

    Provincia 1 Min Read

    Inaugurazione oggi, in piazza dei Signori a Verona, dei nove nuovi mezzi a trazione integrale in dotazione alla Polizia Provinciale.
    Sono intervenuti il Presidente della Provincia Flavio Pasini, il Prefetto Demetrio Martino, i Consiglieri provinciali Roberto Albino Zorzi e Sara Moretto, il Segretario Generale Francesco Corsaro e il Comandante Damiano Cappellari.


    “Gli agenti della Polizia Provinciale percorrono circa 200 mila chilometri l’anno, per prevenire e contrastare illeciti amministrativi e penali contro fauna, flora e ambiente – ha sottolineato il Presidente Pasini –. Attività che richiedono professionalità e continui spostamenti, anche su terreni impervi, in un territorio ampio come il nostro, dal Baldo alla Lessinia, dalla pianura al lago. Da qui l’importanza delle autovetture oggi a disposizione degli agenti per continuare, con efficacia, a operare nei comuni veronesi”.

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