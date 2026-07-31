Inaugurazione nuovi mezzi Polizia Provinciale

Inaugurazione oggi, in piazza dei Signori a Verona, dei nove nuovi mezzi a trazione integrale in dotazione alla Polizia Provinciale.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Flavio Pasini, il Prefetto Demetrio Martino, i Consiglieri provinciali Roberto Albino Zorzi e Sara Moretto, il Segretario Generale Francesco Corsaro e il Comandante Damiano Cappellari.



“Gli agenti della Polizia Provinciale percorrono circa 200 mila chilometri l’anno, per prevenire e contrastare illeciti amministrativi e penali contro fauna, flora e ambiente – ha sottolineato il Presidente Pasini –. Attività che richiedono professionalità e continui spostamenti, anche su terreni impervi, in un territorio ampio come il nostro, dal Baldo alla Lessinia, dalla pianura al lago. Da qui l’importanza delle autovetture oggi a disposizione degli agenti per continuare, con efficacia, a operare nei comuni veronesi”.