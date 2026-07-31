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    Immigrazione. On. Caretta (FdI), Ceuta simbolo del fallimento delle porte aperte a tutti

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    “Quanto sta avvenendo a Ceuta è il simbolo del fallimento delle porte aperte a tutti in tema di immigrazione. Migliaia e migliaia di immigrati clandestini sono entrati in territorio spagnolo con il rischio di una deriva che potrebbe investire non solo la Spagna, ma tutta l’Europa. Davanti a questo disastro politico del governo Sanchez non solo la sinistra italiana nega la realtà, ma anche ora rimane adorante ai piedi del simbolo della sinistra europea. Neanche davanti ai morti e alle immagini sconvolgenti a cui stiamo assistendo la sinistra italiana dà segni di ravvedimento. Ammettere il fallimento delle politiche immigrazioniste sarebbe per loro ammettere il loro fallimento ideologico e quindi meglio chiudere gli occhi, dormire e fingere che quanto sta avvenendo si risolverà da solo al loro risveglio”.

    Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia.

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