Stadio alla Marangona. No alla proposta presentata al comune di partenariato pubblico privato

Nella seduta odierna la Giunta, con Comunicazione n. 1184, il Sindaco di Verona ha dato informazione delle risultanze della preliminare verifica istruttoria effettuata dalle Direzioni competenti relativamente alla proposta di partenariato pubblico privato giunta al Comune di Verona il 10 luglio scorso da uno dei soggetti che avevano presentato una manifestazione preliminare di interesse nei mesi scorsi.
Il Sindaco ha comunicato che dal verbale contenente gli esiti dell’istruttoria emerge che non sussistono i presupposti per la convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare di cui all’art. 4 del D.Lgs. 38/2021 (cd. Legge Stadi).
La proposta, che individua nell’area della Marangona il sito in cui realizzare il nuovo stadio, non risulta conforme dal punto di vista urbanistico ed in contrasto con le previsioni del PAQE e con le relative disposizioni applicative approvate con l’Accordo di Programma ratificato dal Consiglio Comunale.
Dal punto di vista della sostenibilità economica-finanziaria, l’intervento risulta insostenibili.
Infatti, oltre a presentare delle lacune non conteggiando alcuni costi (quali il necessario interramento degli elettrodotti, le opere di urbanizzazione primaria, le bonifiche ambientali in seguito alla demolizione dell’attuale stadio, i costi di esproprio delle aree private) e non dettagliando la previsione degli introiti, prevede un interevento pubblico di circa 180 milioni di euro.
Infine la proposta di realizzare uno stadio in un’area diversa da quella dell’attuale sedime su cui insiste lo Stadio Marcantonio Bentegodi non è coerente con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale previsti nei documentati programmatori del Comune di Verona.