Dolce o salato? La geografia del gusto tra biologia, cultura e immaginario

Dolce o salato? È una delle domande più semplici con cui si possa dividere una tavolata, eppure dietro la risposta si nasconde un intreccio complesso di biologia, educazione, memoria e cultura. C’è chi non rinuncerebbe mai a una fetta di torta e chi, davanti a un buffet, punta immediatamente verso focacce, formaggi e patatine. Stabilire quale dei due gusti sia davvero il preferito nel mondo, però, è meno facile di quanto sembri.

I dati disponibili non indicano un vincitore assoluto. Il dolce possiede una forza emotiva e simbolica straordinaria, mentre il salato domina gran parte dell’alimentazione quotidiana e, almeno nel mercato internazionale degli snack, conserva un leggero vantaggio commerciale. Secondo Euromonitor International, nel 2024 gli snack salati hanno rappresentato il 35% delle vendite globali a valore del settore, risultando la prima categoria mondiale, davanti ai prodotti di confetteria.

Questo non significa, però, che il palato umano sia naturalmente “salato”. Significa piuttosto che dolce e salato occupano spazi diversi nella nostra vita: il salato è spesso il gusto del nutrimento, del pasto e della quotidianità; il dolce è quello della ricompensa, della festa e dell’immaginazione.

Il piacere del dolce comincia molto presto

La preferenza per il dolce ha una componente biologica evidente. Già durante l’infanzia gli esseri umani mostrano un’attrazione spontanea per sapori dolci e, in misura diversa, salati, mentre tendono a respingere maggiormente l’amaro. Una delle spiegazioni evolutive è che la dolcezza segnali la presenza di carboidrati e quindi di energia, mentre l’amaro può indicare sostanze potenzialmente tossiche. I bambini, inoltre, tendono a gradire concentrazioni di zucchero e sale più elevate rispetto agli adulti.

Questo punto di partenza biologico, tuttavia, non determina da solo ciò che ameremo mangiare per tutta la vita. Le preferenze cambiano con l’esposizione, l’ambiente familiare, le disponibilità alimentari, le tradizioni e il contesto sociale. Una revisione scientifica dedicata alla preferenza per la dolcezza ha concluso che i fattori coinvolti sono numerosi e interconnessi: età, abitudini, cultura, genetica ed esperienze precedenti concorrono tutti a formare il cosiddetto “debole per i dolci”.

Anche il gusto salato viene appreso e modulato. L’abitudine a consumare alimenti molto sapidi può alzare il livello di sale necessario per percepire un cibo come soddisfacente; una riduzione graduale dell’esposizione può invece rendere piacevoli preparazioni meno salate. In altre parole, il palato non è immutabile: viene continuamente allenato dall’ambiente alimentare in cui viviamo.

Non esiste un unico “palato mondiale”

Le differenze tra popolazioni dimostrano quanto sia rischioso parlare di preferenze universali. In uno studio condotto su partecipanti polacchi e su due popolazioni indigene, Tsimane’ e Hadza, i Tsimane’ e i polacchi mostrarono una maggiore preferenza per il dolce, mentre tra gli Hadza risultarono più apprezzati il salato e l’aspro.

Anche all’interno dello stesso Paese possono emergere differenze legate alla comunità culturale. Una ricerca pubblicata nel 2025 su studenti malesi di origine cinese, malese e indiana ha rilevato che i partecipanti malesi e indiani preferivano livelli di dolcezza più elevati rispetto a quelli cinesi, pur non presentando differenze significative nella capacità di rilevare il sapore dolce.

Ciò suggerisce una distinzione fondamentale: percepire un gusto e apprezzarlo non sono la stessa cosa. Due persone possono riconoscere la stessa quantità di zucchero o di sale, ma giudicarla in modo completamente diverso sulla base delle proprie abitudini.

Le ricerche interculturali confermano infatti che il contesto culturale influenza non soltanto gli alimenti accettati, ma anche il modo in cui vengono descritti, interpretati e valutati. La familiarità con determinati ingredienti e preparazioni modifica la percezione stessa del cibo.

Uno studio del 2025 basato sull’analisi di ricette online provenienti da Cina, Stati Uniti e Germania ha individuato differenze riconoscibili nelle combinazioni aromatiche e nei profili di sapore delle tre culture. I ricercatori hanno osservato che le preferenze culinarie non dipendono da un singolo gusto dominante, ma dal modo in cui dolce, salato, aspro, amaro, piccante e umami vengono combinati.

Europa e Nord America: il dolce come prodotto e come rituale

Nelle società europee e nordamericane il dolce gode di una presenza culturale molto forte. Torte, biscotti, cioccolato, bevande zuccherate, gelati e dessert sono legati a compleanni, festività, ricorrenze e momenti di consolazione. Il dolce non è sempre il centro del pasto, ma frequentemente ne rappresenta la conclusione e il premio.

L’industrializzazione alimentare ha ulteriormente rafforzato questa presenza, rendendo zucchero e aromi dolci disponibili in ogni momento della giornata. Il cosiddetto modello alimentare occidentale viene infatti associato non soltanto a carne e grassi, ma anche a cereali raffinati, bevande zuccherate, condimenti industriali e prodotti ultra-processati.

Allo stesso tempo, la struttura dei pasti resta prevalentemente salata: pasta, pane, carne, pesce, formaggi, zuppe e verdure costituiscono la base dell’alimentazione ordinaria. Il paradosso occidentale è quindi evidente: il salato domina quantitativamente molti pasti, mentre il dolce domina la dimensione della gratificazione e del desiderio.

Asia: il confine tra dolce e salato è meno rigido

Parlare di “cucina asiatica” come se fosse un blocco unico sarebbe fuorviante. Cina, India, Giappone, Corea, Thailandia e Sud-est asiatico presentano sistemi gastronomici profondamente diversi. In molte di queste tradizioni, però, il confine occidentale tra dessert e piatto principale è meno netto.

Zucchero, miele, frutta, salse dolci e ingredienti caramellati possono entrare direttamente nelle preparazioni salate. Il gusto viene spesso costruito attraverso l’equilibrio: dolce contro acido, salato contro piccante, umami contro amaro. Nelle cucine dell’Asia orientale e sud-orientale, un piatto può contenere contemporaneamente zucchero, salsa di soia, aceto, peperoncino e ingredienti fermentati senza essere classificato propriamente come “dolce”.

Le analisi su larga scala delle ricette mondiali mostrano che le cucine possiedono combinazioni di ingredienti talmente caratteristiche da formare vere e proprie impronte geo-culturali. Una celebre ricerca sulle reti aromatiche ha inoltre evidenziato che le cucine occidentali tendono più spesso ad abbinare ingredienti che condividono composti aromatici, mentre quelle dell’Asia orientale tendono a evitare questo tipo di sovrapposizione.

La differenza, dunque, non è soltanto tra dolce e salato, ma tra diversi modi di costruire l’armonia gustativa.

Mediterraneo, Medio Oriente e India: dolci intensi, pasti profondamente salati

Nelle culture mediterranee, mediorientali e dell’Asia meridionale troviamo alcuni dei dolci più intensi e riconoscibili al mondo: baklava, halva, jalebi, gulab jamun, torrone, cannoli e pasticceria al miele. Queste preparazioni possono essere molto zuccherine, speziate e ricche di frutta secca.

Eppure il consumo quotidiano resta largamente organizzato intorno a piatti salati: pane, riso, legumi, verdure, carne, formaggi, yogurt, spezie e condimenti. Il dolce, anche quando è particolarmente intenso, viene spesso riservato all’ospitalità, alle celebrazioni religiose, ai matrimoni e alle feste familiari.

Questo dimostra perché non sia corretto dedurre la preferenza di una cultura dalla notorietà dei suoi dessert. Una cucina può produrre dolci estremamente elaborati senza consumarli come parte dominante dell’alimentazione giornaliera. La stessa FAO sottolinea che i modelli di consumo dipendono dalla disponibilità locale degli alimenti, dalle condizioni economiche e dalle norme culturali specifiche di ciascun Paese.

Perché il dolce occupa più spazio nell’immaginario

Se il salato sembra prevalere nella quotidianità alimentare, il dolce possiede probabilmente una capacità narrativa superiore. Il motivo è semplice: la dolcezza non comunica soltanto nutrimento, ma abbondanza, tentazione, innocenza, premio e pericolo.

In Hansel e Gretel, la casa della strega è costruita con pane, dolci e zucchero. È un’immagine perfetta dell’ambiguità del dolce: ciò che attira e promette sicurezza può trasformarsi in una trappola. La fiaba dei fratelli Grimm, pubblicata per la prima volta nel 1812, utilizza il cibo zuccherino come materializzazione di un desiderio impossibile per due bambini affamati.

Lo stesso meccanismo ritorna nell’universo di Willy Wonka. La fabbrica di cioccolato, dal romanzo di Roald Dahl alle trasposizioni cinematografiche, trasforma caramelle e cioccolato in paesaggio, spettacolo e prova morale. La fabbrica è un luogo di meraviglia, ma anche uno spazio in cui l’avidità e l’incapacità di controllare i desideri producono conseguenze. Il film del 1971 con Gene Wilder è diventato nel tempo un cult, alimentato anche dalle continue trasmissioni televisive e dalla distribuzione in home video.

Questa capacità visiva continua anche nell’intrattenimento digitale. Un titolo come sweet bonanza demo, versione dimostrativa di un gioco online caratterizzato da caramelle, frutti e lecca-lecca colorati, utilizza il linguaggio grafico della dolcezza per creare immediata riconoscibilità e stimolare un’idea di abbondanza. È un esempio di come l’estetica del dolce sia ormai indipendente dal cibo reale: può diventare ambientazione, simbolo o interfaccia, anche in contesti che non hanno nulla a che vedere con il mangiare. Trattandosi di un prodotto collegato al gioco d’azzardo, la modalità demo non elimina comunque la necessità di un approccio consapevole, soprattutto da parte dei minori e dei soggetti vulnerabili.

Il salato possiede certamente i propri simboli (il pane condiviso, il banchetto, la tavola familiare) ma raramente crea universi fantastici con la stessa immediatezza. Una città di patatine o un castello di formaggio possono essere divertenti; un fiume di cioccolato, invece, sembra quasi naturalmente appartenere al territorio delle fiabe.

Il mercato dice salato, l’immaginario risponde dolce

Osservando i consumi, il salato dispone di un vantaggio pratico. È associato ai pasti principali, alla sazietà e a prodotti consumabili in molti momenti della giornata. Patatine, cracker, popcorn, frutta secca salata e snack a base di cereali costituiscono un mercato enorme e globalmente diffuso.

Il dolce, tuttavia, gode di una straordinaria capacità di adattamento. Può presentarsi come dessert, bevanda, colazione, regalo, premio economico o piccola gratificazione quotidiana. Anche quando i consumatori cercano di ridurre lo zucchero, non necessariamente smettono di desiderare la dolcezza: possono orientarsi verso porzioni ridotte, ingredienti alternativi o prodotti percepiti come più naturali.

Sul piano sanitario, sia zucchero sia sale sono oggetto di attenzione. L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di limitare gli zuccheri liberi a meno del 10% dell’energia giornaliera, suggerendo che scendere sotto il 5% possa offrire ulteriori benefici. Le indicazioni più recenti dell’OMS evidenziano inoltre che l’urbanizzazione e la diffusione di alimenti ultra-processati hanno aumentato contemporaneamente l’esposizione a zuccheri liberi, grassi poco salutari e sale.

Anche qui, dunque, dolce e salato non sono veri avversari. Nei prodotti industriali convivono spesso: lo zucchero può essere presente in salse e piatti apparentemente salati, mentre il sale viene aggiunto a biscotti, creme e prodotti al cioccolato per esaltarne il sapore.

Quindi, cosa preferiscono davvero le persone?

La risposta più corretta è che le persone preferiscono il dolce sul piano biologico ed emotivo, ma vivono soprattutto di salato sul piano alimentare.

Il gusto dolce è riconosciuto precocemente, si collega all’energia e viene trasformato dalle culture in simbolo di affetto, festa e abbondanza. Il salato, invece, è più profondamente integrato nella struttura dei pasti e nelle pratiche quotidiane. Non sorprende quindi che gli snack salati guidino il mercato globale, mentre cioccolato, caramelle e dessert guidano una parte consistente della nostra fantasia.

La preferenza individuale non nasce da un singolo gene e non dipende soltanto dalla nazionalità. È il risultato di ciò che abbiamo mangiato da bambini, di come cucina la nostra famiglia, del clima, della religione, del reddito, della pubblicità e persino del momento della giornata. Possiamo desiderare una brioche al mattino, un piatto di pasta a pranzo, delle patatine nel pomeriggio e un cioccolatino dopo cena senza percepire alcuna contraddizione.

Dolce o salato, quindi? Il salato sembra vincere a tavola. Ma quando entrano in gioco il desiderio, la nostalgia e l’immaginazione, il dolce continua ad avere un potere difficilmente eguagliabile.