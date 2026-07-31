Polstrada di Verona sequestra 12 chili di stupefacente. Le congratulazioni del presidente Stefani

Venezia, 31 luglio 2026

“Dodici chili di cocaina sono un quantitativo veramente ingente di stupefacente che stava circolando sul mercato criminale dello spaccio, a danno di tante persone e tante famiglie. Esprimo le mie congratulazioni al personale della Sottosezione di Verona Sud della Polstrada che nell’ambito di un controllo si è insospettito e con grande professionalità è riuscito a scoprire il traffico illecito. I protagonisti di questa operazione, infatti, hanno dimostrato notevole esperienza e non comune intuito investigativo”.

Così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, si felicita per il sequestro portato a termine dalla Stradale veronese con l’arresto di un ventottenne straniero, durante un controllo lungo l’A4 a Peschiera del Garda.

“Quanto accaduto a Peschiera offre un ulteriore motivo di gratitudine verso gli uomini e le donne che ogni giorno tutelano la nostra sicurezza e la legalità – conclude il Presidente -. Ancora una volta, infatti, il controllo del territorio unito alla preparazione delle nostre forze dell’ordine si è confermato un’arma efficace per arginare le attività delinquenziali”.