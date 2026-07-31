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    Polstrada di Verona sequestra 12 chili di stupefacente. Le congratulazioni del presidente Stefani

    Regione Veneto 1 Min Read

    Venezia, 31 luglio 2026

    “Dodici chili di cocaina sono un quantitativo veramente ingente di stupefacente che stava circolando sul mercato criminale dello spaccio, a danno di tante persone e tante famiglie. Esprimo le mie congratulazioni al personale della Sottosezione di Verona Sud della Polstrada che nell’ambito di un controllo si è insospettito e con grande professionalità è riuscito a scoprire il traffico illecito. I protagonisti di questa operazione, infatti, hanno dimostrato notevole esperienza e non comune intuito investigativo”.

    Così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, si felicita per il sequestro portato a termine dalla Stradale veronese con l’arresto di un ventottenne straniero, durante un controllo lungo l’A4 a Peschiera del Garda.

    “Quanto accaduto a Peschiera offre un ulteriore motivo di gratitudine verso gli uomini e le donne che ogni giorno tutelano la nostra sicurezza e la legalità – conclude il Presidente -. Ancora una volta, infatti, il controllo del territorio unito alla preparazione delle nostre forze dell’ordine si è confermato un’arma efficace per arginare le attività delinquenziali”.

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