Guardia Costiera sequestra oltre 3 tonnellate di pesce irregolare nel veronese. Stefani, “Complimenti, tolto dalle tavole tanto cibo potenzialmente pericoloso”

Venezia, 30 luglio 2026

“La Guardia Costiera, alla quale vanno i miei complimenti, ha probabilmente tolto dalle tavole di tanta gente cibo, in questo caso pesce, potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori. 3.342 chili di prodotto con gravi irregolarità sono una quantità enorme e preoccupante. Solleva sapere che nulla di tutto ciò verrà mangiato”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, commenta l’operazione grazie alla quale la Guardia Costiera ha sequestrato nel veronese oltre 3 tonnellate di prodotti ittici con vistose irregolarità nella tracciabilità, data di scadenza o termine minimo di conservazione superati, o inscatolati in confezioni anonime e prive di etichettatura.

“Il tutto pare fosse destinato a ristoranti, punti vendita e sagre locali – aggiunge Stefani – il che la dice lunga sul pericolo che hanno corso i consumatori. Non è un mistero per nessuno quanto possa far male del cibo avariato o comunque non trattato secondo le regole. Difendere e garantire la qualità degli alimenti che arrivano sulle tavole dei consumatori – conclude – è un lavoro doveroso, meritorio e difficile, che la Guardia Costiera ha svolto egregiamente”.