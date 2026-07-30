Ondata di calore. Temperature in rialzo. Sabato massime percepite fino a 40 gradi. Si raccomanda la massima attenzione

L’ultimo bollettino sul clima cittadino prevede da oggi fino al 1° agosto temperature massime in costante aumento, con un percepito che passa dai 38 gradi di queste ore ai 40 attesi per sabato.
Il picco della quarta ondata di calore si manifesterà infatti in particolare nel corso di questo fine settimana.
Massima attenzione. Le temperature eccezionalmente elevate rappresentano un rischio concreto per la salute, soprattutto per le persone anziane, i bambini, le donne in gravidanza, i soggetti affetti da patologie croniche e chi svolge attività lavorative o sportive all’aperto.
E’ raccomandato di non uscire nelle ore più calde della giornata, rinfrescare l’ambiente domestico, non modificare o sospendere le terapie in atto senza consultare il medico.
Fondamentale è anche l’idratazione per contrastare gli effetti del caldo.
Per gli anziani è necessario bere anche se non si sente lo stimolo della sete, ma l’indicazione vale per tutti, soprattutto per chi suo malgrado si trova all’aperto nelle ore più calde, turisti compresi.
Si ricorda che i bollettini sono consultabili anche sul portale del Ministero della Salute https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/
I consigli per proteggere la salute e l’invito a utilizzare le oasi climatiche della città al link