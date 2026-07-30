Ondate di calore. Confermata anche per domani su tutto il Veneto “allerta gialla”

Venezia, 30 luglio 2026
Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi un nuovo bollettino. Per domani, venerdì 31 luglio, su tutto il territorio regionale è confermata la fase operativa di “Attenzione” (allerta gialla) per il rischio di ondate di calore.
È previsto disagio intenso su tutto il territorio regionale. Non è escluso qualche rovescio o temporale di calore in montagna, ma con probabilità piuttosto contenuta di fenomeni localmente intensi.
Per i prossimi giorni è possibile un peggioramento delle condizioni meteo in riferimento all’allertamento per fenomeni di instabilità, specie sulle zone montane ma localmente anche sulla pianura interna, soprattutto sabato.