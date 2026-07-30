Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    giovedì 30 Luglio
    Demo

    Ondate di calore. Confermata anche per domani su tutto il Veneto “allerta gialla”

    Protezione Civile Veneto 1 Min Read

    Venezia, 30 luglio 2026

    Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi un nuovo bollettino. Per domani, venerdì 31 luglio, su tutto il territorio regionale è confermata la fase operativa di “Attenzione” (allerta gialla) per il rischio di ondate di calore. 

    È previsto disagio intenso su tutto il territorio regionale. Non è escluso qualche rovescio o temporale di calore in montagna, ma con probabilità piuttosto contenuta di fenomeni localmente intensi.

    Per i prossimi giorni è possibile un peggioramento delle condizioni meteo in riferimento all’allertamento per fenomeni di instabilità, specie sulle zone montane ma localmente anche sulla pianura interna, soprattutto sabato.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy