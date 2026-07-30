Ponte Nuovo, prime prove per la nuova illuminazione artistica. Dopo Ferragosto l’installazione definitiva

Proseguono gli interventi di valorizzazione di Ponte Nuovo. La scorsa settimana sono state effettuate le prime prove di collimazione della nuova illuminazione artistica che, una volta completata, consentirà di valorizzare nelle ore serali le campate e il profilo architettonico del ponte sull’Adige.

Per il test è stato installato un primo proiettore su una delle campate, così da verificare sul campo l’effetto luminoso e definire le modalità della successiva installazione. Il progetto prevede complessivamente 12 proiettori, studiati per accompagnare e mettere in risalto l’architettura del ponte e il suo inserimento nel paesaggio urbano.

Nel corso delle prove è stato testato anche il sistema di telecontrollo dell’impianto, che consentirà di gestire da remoto l’illuminazione, intervenendo sull’intensità e sul colore della luce.

Dopo la pausa di Ferragosto sarà organizzata l’installazione definitiva dei dodici proiettori e il completamento del nuovo sistema di illuminazione artistica.

“Dopo il grande intervento che ha restituito Ponte Nuovo alla città, vogliamo completarne la valorizzazione anche nelle ore serali – dichiara l’assessore alle Strade e Ponti Federico Benini –. La prova effettuata nei giorni scorsi ci ha permesso di vedere per la prima volta quello che sarà l’effetto finale. Ponte Nuovo è tornato a unire due parti della città e ora vogliamo che, anche di sera, torni a essere protagonista del paesaggio di Verona”.