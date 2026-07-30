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    ANCI Veneto plaude all’indizione dei referendum per le fusioni comunali

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    ANCI Veneto accoglie con favore la decisione della Giunta regionale del Veneto di approvare i provvedimenti per l’indizione dei referendum consultivi sui progetti di legge di fusione dei Comuni di Granze e Sant’Elena (PD) per la creazione del Comune di Atesia, e dei Comuni di Cavaso del Tomba e Castelcucco (TV) per la costituzione del Comune di Borghi del Grappa. I cittadini saranno chiamati ad esprimersi il 25 e 26 ottobre.

    “Bene l’avanzamento di questi processi di fusione – dichiara Mario Conte, presidente di ANCI Veneto  – La possibilità per i cittadini di esprimersi direttamente su scelte che riguardano il futuro dei loro territori è un pilastro fondamentale della democrazia locale. ANCI Veneto sostiene con i percorsi di riorganizzazione territoriale che nascono dalla volontà delle comunità e che possono portare a una maggiore efficienza amministrativa e a servizi più efficaci per i cittadini. È essenziale che questi processi siano accompagnati da un dialogo costante e trasparente con le popolazioni coinvolte, garantendo che ogni decisione sia frutto di una partecipazione consapevole e informata.”

    ANCI Veneto ribadisce il proprio impegno a supportare i Comuni in questi percorsi, fornendo assistenza e promuovendo il confronto tra le diverse realtà locali.

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