A Castelvecchio si presenta il progetto “Ciack: Nessuno Escluso”

ANAS e Idea Film APS insieme per una serie televisiva a sfondo sociale: inclusione, talento e solidarietà al centro

L’Associazione Nazionale di Azione Sociale (ANAS) Veneto e la propria affiliata Idea Film APS annunciano l’avvio di un innovativo progetto audiovisivo: una serie televisiva a forte impatto sociale che mira a promuovere l’inclusione, la solidarietà e la valorizzazione delle persone in situazioni di disabilità, indigenza o marginalità sociale.

Il progetto nasce dal desiderio condiviso di dare voce e visibilità a chi troppo spesso resta ai margini, utilizzando il linguaggio universale del cinema e della televisione come strumento di riscatto e partecipazione attiva. La serie — attualmente in fase di sviluppo — sarà realizzata coinvolgendo direttamente persone con disabilità, giovani in difficoltà e altri soggetti fragili, sia davanti che dietro la macchina da presa.

A presentare il progetto Francesco Bitto Portavoce Ufficiale dell’Ente ANAS per la Regione Veneto, il Vice Presidente IDEA FILM APS e Regista Alberto Moroni e il Green Manager Renato Cremonesi.

Attraverso percorsi formativi, laboratori di sceneggiatura e stage sul set, l’iniziativa intende offrire competenze professionali e opportunità concrete di inserimento lavorativo nel settore audiovisivo, oltre a sensibilizzare il pubblico su tematiche di grande rilevanza sociale.

«Crediamo che la cultura e il cinema possano essere strumenti potenti di inclusione e di cambiamento», dichiara Francesco Bitto, portavoce regionale di ANAS Veneto. «Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso una società più giusta, consapevole e attenta alle persone».

Durante la presentazione del progetto sarà trasmesso in anteprima il trailer di Idea Film APS, la serie, dal titolo “Adele – Anime Perdute”. La serie si inserisce in questo percorso come serie pilota del progetto “Ciack: Nessuno Escluso”, unendo narrazione e impegno sociale in una storia intensa e profondamente umana. La distribuzione è prevista sulla piattaforma Amazon Prime Video, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio e trasversale. Saranno presenti alla presentazione, presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio, partner e stampa, segnando un momento significativo di lancio e condivisione del progetto con il territorio.

Tra i presenti si segnalano il Vicepresidente ANAS Veneto Sabrina Pomari, il Presidente dell’associazione Nastro Verde Col. C. Napoleone Puglisi, la presidente ANAS Verona Nord Elena Pomari e il Generale in C. Giuseppe Pachera Presidente Carristi.