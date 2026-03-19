Incontro Damiano Tommasi, Abdelilah Nejjari e Francesco Bitto grazie a Convivenza

Si è svolto ieri 18.03.20206 l’incontro tra il Sindaco di Verona Damiano Tommasi, il Console Generale del Regno del Marocco a Verona Abdelilah Nejjari e il Portavoce Regionale dell’Ente A.N.A.S. ETS Francesco Bitto. Le tre personalità, che si sono incontrate a Verona in Via Pacinotti 5, si sono ritrovate nella sede della prima associazione in termini di associati di origine marocchina a Verona l’associazione Convivenza APS. Ricevuti dal Presidente Mohammed Amimi, hanno visitato la struttura e discusso su tematiche riguardanti l’integrazione, e su come l’associazionismo può aiutare la “convivenza” tra popoli. La Rete Associativa A.N.A.S., di cui Bitto è rappresentate regionale, segue da anni la struttura associativa di via Pacinotti che è ad ANAS affiliata. Il Portavoce regionale ha spiegato al Console ed al Sindaco come la Rete supervisioni tutte le attività di Convivenza APS al fine di rendere, a livello amministrativo, l’associazione a norma con tutti gli adempimenti previsti dal codice nazionale del terzo settore. Infatti, dopo un percorso di riqualificazione della parte burocratico-amministrativa iniziato nell’anno 2022, l’associazione Convivenza è oggi anche iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (c.d. RUNTS). Alla presenza anche degli assessori Jacopo Buffolo ed Elisa La Paglia, la delegazione ha incontrato un folto numero di associati, circa 300, al fine di ascoltare le eventuali criticità legate a questo mondo associativo e trasferendo la massima disponibilità al dialogo e al sostegno delle iniziative che l’associazione vuole porre in essere, ritenute da tutti i presenti, un ottimo esempio di integrazione tra il popolo veronese e i cittadini marocchini presenti sul territorio scaligero.