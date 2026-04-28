CODIVE, Davide Ronca confermato presidente. Rinnovati gli organi sociali del Condifesa Verona

L’assemblea dei delegati riunita a Custoza ha rinnovato anche il Consiglio di amministrazione. Annunciata la restituzione di 350 mila euro ai soci che hanno scelto il pagamento in due rate

Verona, 27 aprile 2026

CODIVE rinnova i propri organi sociali nel segno della continuità. L’Assemblea ordinaria dei Delegati di Condifesa Verona, riunita oggi all’Agriturismo Principe Amedeo di Custoza, ha confermato Davide Ronca alla presidenza e ha provveduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Il nuovo Consiglio di amministrazione, eletto sulla base di una lista unica, risulta composto oltre che dal presidente Davide Ronca dal vicepresidente Enrico Raber e dai consiglieri Riccardo Franco, Giovanni Aldrighetti, Elia Gugole, Andrea Falsiroli, Alberto Mantovanelli, Filippo Carrarini, Massimiliano Lora, Giampietro Valbusa, Francesca Aldegheri e Giuseppe Parodi. Il Collegio sindacale è formato da Giampaolo Spadini, presidente, Eleudomia Terragni e Carol Pomes in qualità di sindaci.

All’Assemblea hanno partecipato anche il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini con il direttore Massimo Albano, il presidente di Confagricoltura Verona Alberto De Togni e il presidente di CIA Verona Mirko Sella.

Il Consiglio di amministrazione si è riunito subito dopo per autoconvocazione procedendo alla definizione degli incarichi.

«Ringrazio i delegati e i soci per la fiducia rinnovata – dichiara il presidente Davide Ronca –. Continueremo a lavorare con serietà, concretezza e attenzione alle esigenze delle aziende agricole del territorio. In questi anni CODIVE ha dimostrato di essere un punto di riferimento affidabile per gli oltre 9000 soci. È con questo spirito che affrontiamo il nuovo mandato, consapevoli delle sfide che il settore agricolo si trova davanti, a partire dall’andamento climatico e dalla necessità di strumenti di tutela sempre più efficaci».

Nel corso dei lavori è stata comunicata una rilevante decisione assunta dal Consiglio di amministrazione a favore dei soci. «Come annunciato in occasione della scorsa assemblea, – spiega il direttore di CODIVE Michele Marani – alla luce dei risultati di bilancio CODIVE andrà a diminuire la seconda rata per un importo di circa 350 mila euro alle aziende che hanno utilizzato la formula di pagamento in due rate. La somma corrisponde a una quota significativa del caricamento applicato per questa modalità. Ogni azienda interessata da questa modalità di pagamento riceverà una comunicazione dedicata. Il risultato della gestione ammonta a 3.006 euro».

Il presidente Ronca, anche a nome degli amministratori e del personale, ha concluso: «Un sentito ringraziamento va al vicepresidente Mauro Mantovani, all’amministratore Valentino Gambaretto e al sindaco Luciano Giarola per il prezioso contributo offerto a CODIVE nel corso del loro incarico».–

di Ada Sinigalia