Poste Italiane: incremento del 22% dei pacchi consegnati dai postini nel 2025 a Verona e provincia

Nel 2025, il Nordest accelera con un +30% complessivo. A livello nazionale, sono stati consegnati quasi 350 milioni di pacchi. In crescita anche i pagamenti digitali

Verona, 28 aprile 2026

Poste Italiane è il primo operatore nei pacchi. Il Gruppo ha chiuso l’anno con una forte crescita, consegnando quasi 350 milioni di pacchi. Un risultato sostenuto in maniera significativa dal Nordest, dove si registra una crescita media del 30% rispetto all’anno precedente. A questo risultato ha contribuito la provincia di Verona, dove i portalettere di Poste hanno consegnato il 22% in più rispetto all’anno precedente, confermandosi uno dei territori più dinamici della regione Veneto, che nel complesso segna un aumento medio del 28%.

Un risultato reso possibile grazie all’efficienza della rete di distribuzione aziendale che in provincia di Verona può contare su un modello di recapito innovativo composto da 7 principali centri di distribuzione, Verona, Bardolino, Bussolengo, Legnago, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo e Villafranca di Verona, oltre a una flotta di 373 mezzi, di cui 47 interamente green utilizzati quotidianamente dai portalettere per garantire una consegna puntuale e capillare.

L’infrastruttura locale si inserisce in un sistema logistico più ampio e altamente organizzato, che nel Nordest conta su grandi hub di smistamento a Verona e Padova, centri intermedi e decine di sedi operative. Il percorso di ogni pacco è completamente tracciato: dalla presa in carico dopo l’acquisto online, allo smistamento automatizzato, fino alla consegna finale. Le operazioni notturne, supportate da tecnologie avanzate, consentono rapidità ed efficienza lungo tutta la filiera. Un sistema coordinato che si ripete ogni giorno su larga scala e che rappresenta uno degli elementi chiave della crescita registrata sul territorio.

Inoltre, grazie ad accordi con diversi esercizi commerciali, Poste Italiane ha messo a disposizione dei cittadini la rete “Punto Poste”. Oltre ai 191 uffici postali provinciali, è possibile ritirare o spedire pacchi anche presso 245 esercizi aderenti alla rete “Punto Poste” tra tabaccherie, Kipoint, bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour e distributori di carburante IP. A questi si aggiungono i lockers, che consentono operazioni di spedizione e ritiro in autonomia, con orari di apertura estesi a supporto dell’e-commerce.

L’obiettivo è avvicinare sempre di più il servizio al cliente, rendendo le operazioni di consegna e ritiro semplici, flessibili e accessibili. La leadership di Poste Italiane nel comparto dei pacchi si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione dei servizi e dei sistemi di pagamento. Poste Italiane si conferma come il più grande operatore italiano nell’ambito dei pagamenti con circa 30 milioni di carte. Il dato si inserisce in uno scenario di trasformazione profonda: nel 2024 i pagamenti digitali hanno superato in Italia il contante per la prima volta con il 43% dei consumi totali, crescita continuata nei primi sei mesi del 2025 (+6%) con i pagamenti via smartphone e wearable in aumento del 46%.