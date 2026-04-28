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    Operazione contro la pedopornografia, Stefani: “Complimenti alla Polizia. Reato odioso, accelerare sullo stop ai social per i minori di 14 anni”

    Regione Veneto 2 Mins Read

    Venezia, 28 aprile 2026

    “Desidero esprimere i miei complimenti agli specialisti del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della Polizia di Stato, che, infiltrandosi negli ambienti virtuali criminali, sono riusciti a portare a termine una complessa e articolata operazione contro la diffusione di materiale pedopornografico su Internet.

    Si tratta di un reato gravissimo e odioso, che colpisce vittime particolarmente vulnerabili, spesso di tenerissima età. L’operazione condotta dimostra quanto sia fondamentale un costante impegno investigativo, anche a livello internazionale.

    Pensare che sulla Rete possano agire individui come quelli arrestati — tra cui un uomo fermato in provincia di Belluno, trovato in possesso di migliaia di file realizzati mediante lo sfruttamento sessuale di minori — rafforza l’urgenza di adottare misure concrete a tutela dei più giovani.

    In questo senso, appare sempre più necessario avviare una riflessione seria sull’introduzione di limiti all’accesso ai social network per i minori di 14 anni e accelerare sul fronte normativo, con l’obiettivo di proteggerli dalle insidie del web e accompagnarli nello sviluppo di una maggiore consapevolezza dei rischi legati all’utilizzo delle piattaforme digitali”.

    Sono le parole del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, a commento dell’operazione di polizia contro la pedopornografia che ha portato a tre arresti, di cui un uomo di 70 anni in provincia di Belluno, e sei denunce.

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