Basket femminile. Famila Schio campione d’Italia in una finale tutta veneta. Stefani, “Esempio da seguire per tante giovani”

Venezia, 27 aprile 2026
“Le ragazze venete riempiono lo sport di soddisfazioni e vittorie. Dopo l’Imoco Volley Campione d’Italia di Pallavolo, ecco il tricolore della Famila Schio di basket femminile, in una finale tutta nostrana con la Reyer Venezia. Rivolgo a tutte i miei più sinceri complimenti, per la bravura, ma anche per essere un esempio da seguire per tante giovani”.
Così il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, si complimenta con la Famila Schio e la Reyer Venezia, che hanno dato vita a una tirata finale per lo scudetto del basket femminile, approdato in casa scledense.
“Un pensiero particolare – conclude Stefani – va a Giorgia Sottana del Famila Schio, che chiude una luminosa carriera caratterizzata da 9 dei 14 scudetti complessivi della sua squadra. Mi auguro possa continuare ad essere un modello prezioso per tante sportive”.