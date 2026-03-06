Liquidità alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche: intervento di Bvr Banca Veneto Centrale a fianco degli Agricoltori

Anticipazione finanziaria in collaborazione con Co.di.Pa. per accompagnare le aziende nel periodo che intercorre tra il danno e la liquidazione assicurativa

Bvr Banca Veneto Centrale, tramite il proprio Ufficio Agribusiness, ha attivato una misura a favore delle imprese agricole del territorio del veronese danneggiate dal maltempo. L’operazione nasce dalla collaborazione con Co.di.Pa. – Consorzio Difesa delle Produzioni agricole di Verona e punta a offrire uno strumento finanziario concreto alle aziende che, a seguito di grandinate, forti venti o altri eventi atmosferici, devono affrontare un temporaneo fabbisogno di liquidità.

I Consorzi di Difesa sono organismi territoriali che svolgono un ruolo fondamentale nella tutela delle produzioni agricole: stipulano polizze assicurative a copertura delle colture, delle attività e delle strutture aziendali, promuovono sistemi di difesa attiva – come le reti antigrandine – e curano il monitoraggio agro-meteorologico a supporto della prevenzione.

Le polizze vengono generalmente sottoscritte tra febbraio e marzo di ogni anno. In caso di danno, l’indennizzo assicurativo stimato viene liquidato di norma entro il 31 dicembre.

È proprio nel periodo che intercorre tra il verificarsi del danno e l’erogazione dell’indennizzo che può emergere una necessità finanziaria. La soluzione predisposta dalla banca interviene proprio in questa fase, consentendo di anticipare – tramite scoperto di conto corrente – le somme oggetto di futura liquidazione assicurativa.

La misura, valida per le pratiche deliberate ed erogate entro il 31 dicembre 2026, prevede un iter istruttorio e deliberativo dedicato e semplificato, nell’ottica di rendere quanto più possibile celere la conseguente erogazione.

In linea di massima gli importi oggetto di indennizzo variano da 20.000 euro a 500.000 euro, con durata massima di 9 mesi.

Il valore aggiunto dell’iniziativa proposta da Bvr Banca Veneto Centrale si regge nella gestione e capacità di ridurre il puù possibile i tempi della filiera istruttoria – dalla raccolta documentale all’erogazione – e quindi della possibilità per l’imprenditore di disporre della liquidità necessaria alla gestione economica-finanziaria.

L’anticipazione verrà estinta al momento della liquidazione dell’indennizzo. L’importo finanziabile è calcolato sulla somma da liquidare – o sul danno stimato – al netto dell’eventuale franchigia e del premio assicurativo dovuto al Consorzio.

L’operatività è attesa soprattutto tra giugno e agosto, periodo in cui si concentrano più frequentemente grandinate e fenomeni intensi. Per questo la banca si impegna a garantire rapidità nell’istruttoria, così da offrire un supporto tempestivo alle imprese.

Si tratta di uno strumento ancora poco diffuso nel credito agrario, pensato specificatamente come anticipo su indennizzi assicurativi legati ai danni da maltempo. Con questa soluzione, Bvr Banca Veneto Centrale intende contribuire a sostenere la continuità produttiva delle aziende agricole del territorio, riducendo l’impatto finanziario immediato degli eventi atmosferici avversi.