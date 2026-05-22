Agricoltura. On. Caretta (FdI), sospensione dazi sui fertilizzanti è un successo italiano

“La UE sospende i dazi sui fertilizzanti da utilizzare in agricoltura e accoglie in pieno la proposta del ministro Lollobrigida, che a più riprese aveva sollecitato una decisione in tal senso. La richiesta italiana nasce dall’esigenza di garantire maggiore indipendenza delle filiere agricole europee rispetto alle crisi internazionali e allo stesso tempo dalla volontà di assicurare maggiori risparmi per i nostri agricoltori, che nel prossimo anno determinerà 60 milioni di costi in meno. L’agricoltura europea ha bisogno di scelte politiche chiare e determinate, esattamente come quella odierna, frutto del lavoro del governo Meloni e del ministro Lollobrigida”.

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.