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    Boscaini (FI): “Sostegno a Bardolino capitale della cultura 2029. Il lago di Garda è paesaggio, storia, arte, architettura, tradizioni”

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Roma 12 maggio ‘26.

    “Sostengo la candidatura di Bardolino Capitale italiana della Cultura 2029 – dice la deputata di Forza Italia Paola Boscaini – Sarebbe un giusto premio per ciò che rappresentano Bardolino e il lago di Garda per il nostro Paese, ma anche il riconoscimento di una progettualità di un ampio territorio, che coinvolge le province di Verona, Trento, Brescia, e Mantova, che si pone come spazio di produzione culturale e laboratorio dell’abitare”. Infatti, il Comune di Bardolino, spiega la parlamentare veronese, “mette al centro della sua candidatura il tema dell’abitare consapevolmente, inteso come esperienza culturale. Il tema intreccia qualità della vita, sostenibilità, rapporto con il paesaggio, senso di comunità e armonia tra uomo e natura”.

    “Bardolino e il lago di Garda – riflette Boscaini – non sono solo meta turistica, ma paesaggio, ambiente, storia, arte, architettura, tradizioni. Il progetto mette insieme, interpreta e sviluppa un nuovo modo di pensare, raccontare e vivere il Garda, forte della sua identità ma spinto verso il futuro”.  

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