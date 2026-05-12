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    Guardia di Finanza. Il saluto del presidente Stefani per l’avvicendamento a Nordest tra i generali Rapanotti e Gerli

    Regione Veneto 2 Mins Read

    Venezia, 11 maggio 2026

    “Do il bentornato nel Veneto al generale Riccardo Rapanotti che oggi a Venezia assume la guida del comando interregionale per l’Italia Nord Orientale della Guardia di Finanza. Ufficiale di notevole esperienza, conosce molto bene la realtà del Nordest, infatti, grazie al servizio prestato negli anni scorsi con l’incarico di comandante regionale. A lui auguro buon lavoro, che sono certo porterà avanti nella consapevolezza che da parte della Regione Veneto troverà la più ampia collaborazione istituzionale nel comune impegno, ognuno nel rispettivo ambito, di tutela della legalità anche economica”.

    Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, nel giorno in cui il generale di Corpo d’Armata Riccardo Rapanotti assume il comando interregionale delle Fiamme Gialle per l’Italia Nord Orientale, subentrando al collega Giuseppe Gerli.

    “Ringrazio il generale Gerli per l’importante lavoro svolto nel Nordest in questo periodo di comando in un periodo storico certamente non facile – aggiunge il Presidente -. Un periodo contrassegnato da una situazione internazionale che ha creato nuovi scenari e pericoli, richiedendo importanti azioni su più livelli anche nella prevenzione e nel contrasto della criminalità finanziaria e nel controllo per la sicurezza del movimento delle merci. Nel salutarlo, a lui auguro ancora tante soddisfazioni”.

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