Papa Leone XIV. Presidente Stefani, “Un anno in cui ogni giorno ha messo in risalto il valore della Pace”

Venezia, 8 maggio 2026

“Un anno di pontificato, dodici mesi in cui non è passato un giorno senza che Papa Leone non abbia ribadito e messo in risalto il valore della Pace e dell’impegno a cui siamo tutti chiamati perché si concretizzi. Un messaggio ai potenti della Terra ma anche per ognuno di noi, un invito che tocca nel profondo sia credenti sia laici. In un mondo sconvolto dalle guerre e da una società troppo spesso segnata da conflittualità e divisioni, alle parole del Pontefice si addice la metafora evangelica della ‘roccia tra i flutti’; indipendentemente dal nostro credo, abbiamo più che mai bisogno di speranza. A nome dei Veneti, ringrazio il Santo Padre per tanto impegno ed esprimo le felicitazioni per questo primo anno dall’elezione al Soglio petrino”.

Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, nel giorno in cui si celebra il primo anniversario della chiamata al pontificato di Leone XIV.

“In questo momento storico tanto complesso, la voce di Papa Leone esprime autorevolmente il suo servizio universale in cui si fondono provenienza statunitense, regola e formazione agostiniana, vocazione ‘missionaria’ in America Latina ed esperienza alla curia romana – sottolinea Stefani -. Non solo la Chiesa ma tutta la comunità internazionale non può fare a meno di riferimenti importanti che siano di esempio nel gettare ponti e superare le distanze. Dal Veneto, che è da sempre crocevia per l’incontro di culture e mondi differenti, confermo al Santo Padre che lo attendiamo presto nella nostra terra, sulle orme dell’Evangelista Marco”.