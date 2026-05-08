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    Ruzza: “Dal Mit un chiarimento che semplifica regole e certificazioni per la navigazione lagunare”

    Regione Veneto 2 Mins Read

    Venezia, 8 maggio 2026

    “Questo chiarimento mette fine ad un’incertezza che negli anni ha creato difficoltà operative agli operatori della navigazione lagunare”. 

    Così l’assessore regionale ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Diego Ruzza, commenta la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto sulla disciplina applicabile alle imbarcazioni autorizzate esclusivamente alla navigazione interna e lagunare.

    Il Ministero ha confermato che per queste unità non trovano applicazione le norme previste per la navigazione marittima. Le imbarcazioni che operano nelle acque interne e nella laguna di Venezia avranno quindi un riferimento normativo definito in modo chiaro per quanto riguarda requisiti tecnici, collaudi, certificazioni e procedure autorizzative.

    “Viene così riconosciuta in modo ufficiale la distinzione tra navigazione interna e navigazione marittima – prosegue Ruzza –. Questo permetterà di uniformare le procedure, ridurre i dubbi interpretativi tra enti certificatori e autorità competenti e garantire maggiore certezza alle imprese del settore”. 

    Il chiarimento arriva al termine di un confronto tecnico e istituzionale che ha coinvolto il Ministero, la Capitaneria di Porto di Venezia, la Regione Veneto, i Comuni lagunari e gli organismi tecnici incaricati dei collaudi e delle certificazioni.

    “Ringrazio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Capitaneria di Porto di Venezia, il Comune di Venezia e tutti i soggetti coinvolti – conclude Ruzza – per il lavoro svolto, che contribuisce a rendere più chiaro ed efficace il quadro normativo per il comparto della navigazione lagunare”.

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