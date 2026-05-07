Cinema. Stefani, “il Veneto trionfa ai David di Donatello”. Mantovan, “il successo di Sossai e Michieletto premia il talento e le nostre politiche di supporto all’audiovisivo”

Venezia, 7 maggio 2026

“È una notte storica per la cultura e il cinema del Veneto. Il trionfo ai David di Donatello 2026 di Francesco Sossai e Damiano Michieletto è un successo artistico straordinario che conferma il nostro territorio vera fucina di eccellenze a livello nazionale e mondiale E allora, citando i protagonisti de Le città di pianura, stasera non ci fermiamo: ‘bevemo l’ultimo’ per festeggiare questo storico traguardo!”.

Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Aberto Stefani esprime il suo orgoglio per i risultati della 71ª edizione dei premi dell’Accademia del Cinema Italiano.

“A dominare la scena è stato Francesco Sossai con il suo Le città di pianura, che ha fatto letteralmente ‘man bassa’ di premi conquistando ben otto statuette, tra cui i riconoscimenti più prestigiosi”, prosegue l’assessore regionale alla Cultura Valeria Mantovan: “Miglior Film, Migliore Regia (Francesco Sossai), Miglior Attore Protagonista (Sergio Romano), Migliore Sceneggiatura Originale (Francesco Sossai e Adriano Candiago), Miglior Produttore (Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film). A questi si aggiungono i premi per il Miglior Montaggio, Miglior Casting e Miglior Canzone Originale. “Un’opera potente che racconta la nostra terra e le sue comunità con uno sguardo universale autentico e profondo”, commenta l’Assessore.

Grande soddisfazione anche per Damiano Michieletto, celebre regista d’opera al suo debutto cinematografico con Primavera, che ha ottenuto quattro David di Donatello, tra cui Miglior Compositore e importanti premi tecnici (Costumi, Acconciature e Suono). “Michieletto ha dimostrato ancora una volta la sua immensa caratura artistica, portando la sua visione estetica nel mondo del cinema con un risultato di altissimo livello”, sottolinea Mantovan.

Stefani rivendica con forza il sostegno istituzionale dietro queste vittorie: “Entrambe le pellicole sono state realizzate con i contributi della Regione del Veneto e il supporto fondamentale della Veneto Film Commission. Quest’ultima ha compiuto uno straordinario lavoro di affiancamento alle produzioni valorizzando ogni angolo del nostro territorio come set d’eccellenza”.

“Il 2025 si chiude con 18 produzioni cinematografiche e televisive realizzate sul territorio, per una spesa diretta locale di circa 16 milioni di euro” aggiunge Mantovan. “Di questi progetti, quelli sostenuti direttamente dalla Regione hanno ricevuto finanziamenti per un totale di circa 2,4 milioni di euro. Nell’arco del 2025 sono stati assegnati 6 milioni di euro e 1,5 milioni di fondi FSE per la formazione nell’audiovisivo. Vedere i nostri investimenti trasformarsi in statuette e prestigio internazionale è la prova che supportare l’audiovisivo è una scelta strategica. Attraverso i film promuoviamo il nostro paesaggio, le nostre maestranze e l’identità veneta nel mondo”.

“Al regista bellunese Sossai e al veneziano Michieletto vanno i complimenti di tutta la Regione. Siete l’orgoglio di un Veneto che vince e che sa narrare la contemporaneità con coraggio e talento”, concludono il presidente Stefani e l’assessore Mantovan.