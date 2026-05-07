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    Deforestazione. On. Tosi (FI–PPE): “Bene la proposta della Commissione di escludere la pelle dal Regolamento Ue. Fi e Ppe lavorano per una norma che tuteli le imprese e il comparto conciario”

    Politica Europa 2 Mins Read
    Il sindaco di Verona Flavio Tosi durante la 32/a Assemblea Annuale ANCI presso Auditorium Lingotto, Torino, 30 ottobre 2015. ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

    Bruxelles, 7 maggio ‘26

    “Una scelta di buon senso che corregge un’impostazione inizialmente troppo rigida” dice l’On. Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia (PPE), accogliendo con favore la proposta della Commissione europea di escludere la pelle dall’ambito di applicazione del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR).

    “Si tratta di un risultato importante – sottolinea Tosi – frutto di un lavoro politico costante di Forza Italia e di tutto il Ppe: prima abbiamo ottenuto il rinvio dell’entrata in vigore del regolamento e ora l’impegno della Commissione a rivedere il testo. In questo percorso è stato costante il confronto con le associazioni di categoria e i produttori del comparto conciario italiano, che è un’eccellenza del Veneto e del nostro Paese. La pelle è infatti un sottoprodotto dell’industria alimentare e non può essere assimilata alle dinamiche dirette della deforestazione”.

    La proposta della Commissione rientra nel più ampio pacchetto di semplificazione del regolamento, che entrerà in vigore a fine dicembre. Il testo è ora oggetto di consultazione pubblica fino al 1° giugno e dovrà essere confermato al termine della procedura prima della sua adozione definitiva.

    “Il nostro obiettivo è garantire una normativa ambientale efficace ma anche realistica, che non metta in difficoltà le nostre imprese e tenga conto delle specificità delle filiere produttive europee”.

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