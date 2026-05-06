Fondazione Arena a Bruxelles

Daniele Polato: “Musica e cultura creano ponti e dialogo. Orgoglioso di aver portato nel cuore della democrazia europea la nostra eccellenza”

“Fondazione Arena è un orgoglio e un’eccellenza italiana, simbolo della nostra cultura riconosciuto in tutto il mondo. Da veronese è per me un onore aver organizzato questo evento nella casa della democrazia europea. In un contesto internazionale complesso, musica e canto possono essere strumenti fondamentali per costruire ponti, unire i popoli e favorire il dialogo. L’auspicio è che la nostra arte continui a generare e diffondere bellezza nel mondo. L’Arena è sempre più protagonista della scena internazionale e il successo di questa serata lo conferma”.

Con queste parole, l’europarlamentare veronese Daniele Polato ha aperto, ieri sera, al Parlamento europeo di Bruxelles, l’evento Opera Heritage: The Arena di Verona Highlights. La serata, voluta dall’onorevole veronese, ha permesso di presentare la storia dell’Arena Opera Festival e di valorizzazione l’eccellenza lirica italiana nel cuore delle istituzioni europee. Presenti per Fondazione Arena il sovrintendente Cecilia Gasdia e il vicedirettore artistico Stefano Trespidi. Intervenuti alla serata anche la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna e il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles Pierre di Toro.

Protagonisti del momento musicale, gli artisti Mariangela Sicilia, Vittoriana De Amicis, Piero Pretti e Gëzim Myshketa che, accompagnati al pianoforte da Gasdia, hanno eseguito alcune delle arie più celebri dell’opera lirica. E, con le loro voci, hanno emozionato il pubblico presente.

Nel corso della serata, che ha visto la partecipazione di numerosi europarlamentari, tra cui il capodelegazione ECR Carlo Fidanza, e gli onorevoli Elena Donazzan, Paolo Borchia e Flavio Tosi, Polato ha dichiarato: “L’evento ha rappresentato un momento culturale di alto profilo, confermando il ruolo dell’Arena di Verona come ambasciatrice dell’opera lirica italiana nel mondo”.