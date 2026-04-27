Agricoltura. Polato e Fidanza (FdI- ECR): domani ultima chiamata per salvare il riso europeo

“Domani il Parlamento europeo sarà chiamato a esprimersi sull’accordo finale sul sistema generalizzato delle preferenze tariffarie da applicare ai Paesi terzi. Dopo un negoziato lungo e complesso, è stata inserita una clausola di salvaguardia per il settore del riso sottoposto da anni a una forte pressione sul prezzo a causa delle importazioni a dazio zero dal sud-est asiatico che hanno fortemente alterato il mercato. Purtroppo la soglia del 45% negoziata a livello di trilogo è assolutamente insufficiente per garantire la tutela di un comparto fondamentale per l’agricoltura italiana. Per questo abbiamo presentato una serie di emendamenti per riaprire l’accordo e consentire un nuovo trilogo-lampo per la correzione di questa stortura sul riso, stabilendo una soglia del 20% per l’applicazione automatica della salvaguardia. La stessa proposta è stata presentata da colleghi di altri Paesi e altri gruppi politici. È l’ultima chiamata per difendere questo settore che rappresenta al meglio l’eccellenza italiana. Per questo ci auguriamo che tutti i partiti italiani non solo votino a favore di questi emendamenti ma si facciano parte attiva nei rispettivi gruppi politici per ottenere il più ampio consenso possibile”.

È quanto dichiara l’eurodeputato di FdI-ECR Daniele Polato, Coordinatore in Commissione Commercio internazionale, assieme a Carlo Fidanza, Capodelegazione e Coordinatore ECR in Commissione Agricoltura.