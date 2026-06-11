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    Agricoltura. On. Caretta (FdI). Per governo Meloni l’agricoltura è il presente e il futuro dell’Italia

    Politica Montecitorio 1 Min Read

     “Mai nessun governo della storia repubblicana ha investito quanto il governo Meloni nell’agricoltura. Fin dall’insediamento dell’attuale esecutivo il presidente Meloni e il ministro Lollobrigida lo hanno detto e soprattutto lo hanno fatto: il mondo agricolo deve tornare centrale nell’azione politica. Investimenti in sicurezza su lavoro, ricerca, innovazione, modernizzazione tecnologica, tutto con un unico obiettivo, quello di valorizzare l’agricoltura e sostenere la crescita di un comparto fondamentale per la nostra economia, la nostra società ad esso strettamente connessa, con una capacità produttiva senza eguali al mondo, proprio perché espressione della varietà del nostro territorio. Le nostre eccellenze agroalimentari sono lo specchio delle diverse sfaccettature della nostra nazione, rendendola grande e apprezzata nel mondo. Credere come fa il governo Meloni nell’agricoltura, non è una scommessa, è un dovere nei confronti dell’Italia e degli agricoltori italiani, al quale non ci sottrarremo mai”.

    Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio

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