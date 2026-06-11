Aggressione a poliziotti a Padova, presidente Stefani: “Tolleranza zero per chi semina violenza. Bene l’espulsione. Vicinanza agli agenti feriti”

Venezia, 10 giugno 2026

“Esprimo piena solidarietà e vicinanza agli agenti della Polizia rimasti feriti ieri sera a Padova durante un intervento per fermare un uomo che stava minacciando i passanti e che ha poi reagito con inaudita violenza contro le forze dell’ordine. Quanto accaduto è gravissimo, e conferma ancora una volta come troppo spesso chi vive nell’illegalità finisca per rappresentare un pericolo per la sicurezza dei cittadini e degli stessi operatori impegnati ogni giorno a garantire l’ordine pubblico”.

E’ il commento del presidente del Veneto Alberto Stefani a quanto accaduto ieri a Padova, dove un tunisino irregolare ha minacciato i passanti con una bottiglia di vetro infranta e ha scardinato a calci il finestrino della volante della Questura intervenuta sul posto. Tre poliziotti sono stati feriti riportando una prognosi di 7, 3 e 2 giorni.

“Ringrazio gli agenti intervenuti per il coraggio dimostrato in una situazione particolarmente delicata: a loro rivolgo gli auguri di pronta guarigione. E’ fondamentale che episodi di questo genere siano perseguiti con la massima severità e che chi si rende protagonista di atti violenti contro le forze dell’ordine venga allontanato dal territorio nazionale quando ne ricorrano i presupposti. Bene quindi il provvedimento del questore di Padova Marco Odorisio, che ha disposto il trasferimento dello straniero violento al Cpr di Milano in vista del rimpatrio. Il rispetto delle regole deve restare una priorità assoluta: nessuna tolleranza quindi per chi pensa di poter aggredire uomini e donne in divisa o mettere a rischio la sicurezza della comunità”.