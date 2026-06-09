Il presidente Stefani incontra i Giovani Coldiretti: “Al lavoro assieme per una nuova programmazione agricola più aderente alle esigenze delle imprese agricole e favorevole ai nuovi insediamenti”

Venezia, 9 giugno 2026

Il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani ha incontrato oggi a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, una delegazione dei giovani dirigenti di Coldiretti Veneto, guidata dal presidente regionale Carlo Salvan e dalla direttrice Marina Montedoro, insieme ai rappresentanti provinciali dei giovani agricoltori.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sulle prospettive del comparto agricolo veneto e sulle principali sfide che attendono le nuove generazioni di imprenditori del settore.

“Ringrazio i giovani di Coldiretti per il contributo che mi hanno portato oggi – ha dichiarato Stefani –. Per chi amministra è fondamentale confrontarsi con chi vive quotidianamente l’attività agricola. E’ da questo dialogo che possono nascere interventi efficaci e una programmazione capace di rispondere ai bisogni reali delle imprese”.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi strategici quali l’innovazione e la ricerca applicata all’agricoltura, la revisione degli strumenti del CSR a favore del ricambio generazionale, l’accesso al credito, la gestione del rischio legato agli eventi climatici, il sostegno all’agricoltura di montagna, la tutela del suolo e il rafforzamento delle filiere locali: “Uno degli obiettivi che ci siamo dati è quello di verificare costantemente l’efficienza della spesa pubblica per orientare le risorse in modo efficace. Molte delle proposte emerse oggi dai Giovani di Coldiretti – in particolare sulle misure per i nuovi insediamenti in agricoltura – non richiedono necessariamente nuovi stanziamenti, ma scelte amministrative o una riorganizzazione degli strumenti esistenti. La prossima programmazione rappresenta un’occasione importante per costruire misure sempre più aderenti alle esigenze delle imprese agricole. Per questo stiamo iniziando fin d’ora un percorso di ascolto e confronto con chi opera sul campo”.