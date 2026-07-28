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    martedì 28 Luglio
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    Caldo in aumento a Verona, previsto il livello arancione per giovedì 30 luglio con 38° di massima percepita

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    Il Centro di Competenza Nazionale, nell’ambito del Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, segnala per Verona un progressivo innalzamento delle temperature nei prossimi tre giorni. Se oggi, martedì 28 luglio, la situazione resta di livello verde, con temperatura massima percepita di 34 gradi, da domani mercoledì 29 luglio scatta il livello giallo, corrispondente alla fase di pre-allerta dei servizi sanitari e sociali, con temperatura massima percepita in salita a 36 gradi. Per giovedì 30 luglio è invece atteso il livello arancione, che comporta l’allerta dei servizi sanitari e sociali per i possibili effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare per i soggetti più fragili, con temperatura massima percepita che raggiungerà i 38 gradi e valori termici previsti di 28 gradi alle ore 8 e di 37 gradi alle ore 14.

    L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, in particolare le persone anziane, i bambini piccoli e i soggetti fragili, a prestare la massima attenzione nelle ore centrali della giornata, evitando l’esposizione diretta al sole, mantenendo un’adeguata idratazione e limitando gli sforzi fisici intensi. Si raccomanda inoltre di prestare particolare cura verso familiari, vicini di casa e persone sole che potrebbero trovarsi in condizioni di maggiore vulnerabilità di fronte alle temperature elevate.

    Per ulteriori approfondimenti sul sistema di allarme e sulle misure di prevenzione è possibile consultare il sito www.salute.gov.it/caldo e quello dell’Ulss9 

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