Due defibrillatori per i Musei civici. Continuano le donazioni del Lions Club Verona Catullo

Donati ai Musei civici di Verona due defibrillatori. A compiere il generoso gesto è stata l’associazione Lions club Verona Catullo, nell’ambito di un progetto condiviso con il Comune di Verona per la diffusione della cultura del primo soccorso in situazioni d’emergenza.

L’obiettivo è rendere cardio-protette le realtà museali civiche mediante installazioni di defibrillatori automatici. Le nuove attrezzature salva vita saranno collocate alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e al Museo degli Affreschi ‘G.B. Cavalcaselle’. Quest’ultimi defibrillatori si aggiungono agli altri quattro donati dai Lions negli anni scorsi e installati al Museo di Storia Naturale, alla Casa di Giulietta, al Museo di Castelvecchio e al Museo Archelogico.

Per un ringraziamento ufficiale l’assessora alla Cultura Marta Ugolini, ha incontrato oggi a Palazzo Barbieri il presidente del Lions Club Verona Catullo Attilio Castellani. Presenti anche Silvia Cenere governatore Lions Distretto 108 Ta1 e Colette Case presidente di zona E.

“Lions Club Verona Catullo continua a supportare il Comune, contribuendo ancora una volta a rendere cardio-protette le realtà museali civiche – dichiara l’assessora Marta Ugolini –. L’accessibilità degli spazi museali è importantissima, questa donazione, che prosegue l’impegno iniziato da alcuni anni dai Lions, è davvero fondamentale per rendere sempre più accoglienti e sicuri i Musei civici. Una donazione che si inserisce in un più ampio progetto che l’Amministrazione sta portando avanti per la manutenzione, la messa a punto e la copertura con defibrillatori di tutti i luoghi di incontro culturale, scolastici e sportivi”.

“La presenza di un defibrillatore – precisa la dirigente dei Musei civici Antonella Ronzan – non è soltanto un presidio sanitario: è il segno concreto di una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa. L’estensione di questa rete con due nuovi DAE rappresenta quindi un naturale sviluppo di un progetto che guarda al futuro. L’obiettivo non è semplicemente aumentare il numero dei dispositivi, ma garantire una copertura sempre più capillare dei nostri spazi museali, affinché ogni sede possa offrire gli stessi elevati standard di sicurezza”.

“Da sempre i Lions club Verona Catullo sono vicini alle esigenze del territorio – sottolinea il presidente Attilio Castellani –. Per noi è un privilegio essere d’aiuto ai bisogni del prossimo, a cui rispondiamo in modi diversi. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità a questa tipologia di donazione, per coprire le necessità dei Musei civici e non solo”.