Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    mercoledì 22 Luglio
    Demo

    Autonomia, sorride Calderoli: “Avanza nostra storica battaglia, ora confronto con le regioni e poi tocchera’ ai voti”

    Politica Montecitorio 2 Mins Read

    Roma, 22 lug.

    Con il via libera della Camera agli atti di indirizzo sugli schemi di intesa preliminare per maggiore Autonomia alle Regioni che l’hanno richiesta, si conclude il primo passaggio parlamentare della riforma. Dopo il Senato, anche l’Aula di Montecitorio approva le relazioni sulle richieste di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per le funzioni relative alle materie Protezione civile, Previdenza complementare e integrativa, Professioni, Tutela della salure-Coordinamento della finanza pubblica.

    Al termine della seduta, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli sorride per l’ulteriore passo avanti: “Il percorso dell’Autonomia prosegue anche oggi, esattamente come previsto. Ora che il Parlamento si è espresso con atti di indirizzo, ci confronteremo con le Regioni e verranno stilati gli schemi di intesa definitivi. Toccherà poi alle Regioni, sentiti i propri enti locali, approvare il rispettivo provvedimento. Dopodiché i testi torneranno al Governo che li invierà nuovamente in Parlamento per l’ultimo miglio, quello che porta all’approvazione finale della riforma. In poche parole: passo dopo passo si avvicina la meta per questa storica battaglia, che è della Lega e di tutto il centrodestra, oltre che la mia ragione di vita. Il nostro impegno andrà avanti fino al termine del percorso perché crediamo in questa opportunità di trasparenza e responsabilità, con granitica convinzione”. Così il ministro Calderoli, al termine della seduta. 

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy