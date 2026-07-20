Veneto, Lazzarini (Lega): Stefani primo tra i governatori più amati, i cittadini riconoscono il merito

Roma, 20 lug. –

“Il nostro Alberto Stefani è ancora tra i governatori più amati dai cittadini, come rileva il monitoraggio settimanale Trex1.000, condotto da Lab21 per Affaritaliani, che lo vede al primo posto, in vetta alla classifica. Fermo restando che per noi il sondaggio migliore è quello che leggiamo nelle piazze delle nostre città, stando a contatto con le comunità, questa è comunque l’ennesima conferma che i nostri cittadini riconoscono chi sta sul territorio, chi lo vive ogni giorno, chi lo ascolta con attenzione e sa intercettare i bisogni e le esigenze dei cittadini. I veneti hanno dato fiducia a un giovane amministratore che, da sindaco e da parlamentare, ha saputo dimostrare tanto e da governatore sta ripagando quella fiducia con impegno, dedizione e passione, dedicandosi ai giovani, agli anziani, al sociale, al lavoro, alla produttività e al futuro della nostra terra, che merita di correre ancora più veloce. Il buon lavoro paga sempre e i cittadini continuano a premiare il merito”.

Lo dichiara la deputata veneta della Lega e sindaco di Pozzonovo (PD), Arianna Lazzarini.