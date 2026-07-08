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    Cittadinanza: Bizzotto, tolleranza zero per chi delinque, avanti con nostra pdl per regole ferree

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Roma, 8 lug.

    “Tolleranza zero per chi delinque: chi stupra, uccide o accoltella non merita la cittadinanza italiana. La Camera ha approvato stamattina la dichiarazione di urgenza per l’esame della proposta di legge della Lega, un passo in avanti fondamentale per introdurre paletti rigidi e regole di assoluto buon senso: lo stop all’acquisizione della cittadinanza per chi commette reati gravi contro la persona, il patrimonio o spaccio di droga, e la revoca per chi si macchia di crimini inaccettabili. Con il voto di oggi velocizziamo l’iter di una legge necessaria per la tutela e la sicurezza dei cittadini. Mentre c’è chi parla, la Lega fa, portando avanti misure concrete a difesa della legalità”.

    Così la senatrice della Lega Mara Bizzotto, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

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