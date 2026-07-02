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    Province: Lazzarini (Lega), basta con errori riforma Renzi, servono enti vicini a cittadini. Bene sì di FVG e risoluzione di Veneto

    Politica Montecitorio 2 Mins Read

    Roma, 1 lug – “Accogliamo con grande soddisfazione il voto del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia che reintroduce le Province a elezione diretta, restituendo ai territori uno strumento di governo vicino ai cittadini e capace di garantire servizi essenziali. Le Province non sono un ‘poltronificio’, ma un livello istituzionale indispensabile per assicurare la manutenzione delle strade provinciali, delle scuole superiori e di molte altre funzioni fondamentali per la vita quotidiana delle nostre comunità. Un ente che era stato cancellato dalla riforma voluta da Renzi, con risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti.
    Lo dico con cognizione di causa avendo ricoperto il ruolo di assessore per la Provincia di Padova nel 2009.
    Per questo, la Lega continuerà a battersi affinché, partendo dall’esperienza del Friuli-Venezia Giulia, si arrivi finalmente a ripristinare le Province anche a livello nazionale, con organi eletti direttamente dai cittadini, per restituire efficienza amministrativa, servizi e rappresentanza ai territori.
    In questa direzione va anche il segnale arrivato dal Veneto, dove il Consiglio regionale, nella seduta di martedì, ha approvato all’unanimità una risoluzione a favore del ritorno delle Province. Un voto trasversale che conferma come la necessità di ricostruire un livello amministrativo vicino ai cittadini, capace di garantire servizi territoriali, sia ormai una richiesta condivisa e non più rinviabile”.

    Lo dichiara la deputata della Lega e sindaco di Pozzonovo (PD) Arianna Lazzarini.

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