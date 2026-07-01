Autonomia, Tosato (Lega): basta falsi dibattiti, opposizioni smascherate in Aula

Roma, 1 lug.

“L’intervento che abbiamo ascoltato oggi da parte della sinistra in Aula, capeggiata da Francesco Boccia, smaschera mesi di bugie e ostruzionismo: le opposizioni non vogliono l’attuazione dell’Autonomia. Ricordiamo al Pd che l’Autonomia differenziata è prevista dalla Costituzione, votata e voluta anche da loro in occasione della riforma del Titolo V, mentre ora si stracciano le vesti solo perché la Lega e il centrodestra al Governo stanno riuscendo dove loro hanno fallito, grazie a un lavoro enorme del ministro Calderoli.

Sulle sentenze della Corte Costituzionale abbiamo sentito tante fake news: la Corte costituzionale non ha detto che sulle materie ‘no Lep’ bisogna fermarsi e soprattutto ha confermato che l’autonomia è costituzionale e quindi attuabile.

Sul tema sanità chiariamo ancora: il coordinamento della finanza pubblica significa autonomia nella gestione delle risorse, con meccanismi di monitoraggio a garanzia dell’efficienza e nell’interesse dei cittadini. Non possiamo più tollerare bugie su un tema così delicato come il diritto alla salute, che con l’Autonomia intendiamo tutelare proprio debellando le disuguaglianze. In commissione abbiamo audito tutti gli attori coinvolti e lavoriamo anche al ddl per la determinazione dei Lep, ma anche in questo caso le opposizioni prima fanno proclami e poi ostruzionismo pur di inscenare la polemica. Diffondere falsità è un atteggiamento incomprensibile, le opposizioni non stanno portando proposte ma solamente propagandando falsità. A differenza loro, il centrodestra ha ricevuto un mandato dagli elettori: andare avanti con le riforme utili al Paese, noi manterremo l’impegno preso”.

Così Paolo Tosato, senatore della Lega e presidente della commissione per l’attuazione del Federalismo fiscale.