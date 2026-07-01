Province, Erika Stefani (Lega): bene Fvg, ora avanti anche in Veneto

Roma, 1 lug.

“Il voto del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, che reintroduce le Province a elezione diretta grazie alla riforma dello Statuto approvata dal Parlamento e al grande lavoro del ministro Calderoli, è il coronamento di una battaglia istituzionale che vede la Lega in prima linea da sempre e soprattutto una grande vittoria dell’autonomia. Ora quella battaglia deve riprendere anche per dare risposte a tutte le comunità del Paese: questa riforma non può più aspettare ma serve a tutti i cittadini, che chiedono istituzioni prossime ai cittadini e capaci di garantire servizi quotidiani.

E’ necessario riprendere questo percorso, così come da tempo vuole la Lega, che da più legislature promuove disegni di legge sul tema. Il Veneto si sta muovendo in questo senso: solo pochi giorni fa a Palazzo Ferro-Fini il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la risoluzione a favore del ritorno delle Province. È una riforma in cui crediamo, per un’amministrazione più efficiente perché vicina ai territori, che non può più aspettare”.

Così Erika Stefani, senatrice veneta della Lega.