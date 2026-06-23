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    Piano Casa, Lazzarini (Lega): programma ambizioso per italiani in difficoltà

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Roma, 23 giu. –

    “La Lega ha scelto di affrontare in maniera concreta l’emergenza abitativa con il Piano Casa che oggi abbiamo approvato alla Camera e che è il frutto di anni di lavoro e impegno del ministro Salvini, a cui va il nostro enorme ringraziamento. Diamo finalmente risposte a chi per anni è stato ignorato: penso ai nostri docenti, alle Forze dell’Ordine, agli studenti, a chi deve spostarsi per lavoro e ha bisogno di una casa a prezzi accessibili. Il nostro Piano Casa è la soluzione giusta a tutto questo e, con il programma di recupero di oltre 60 mila case popolari ad oggi sfitte, la realizzazione di 100 mila abitazioni e le importanti risorse che nel complesso arrivano a toccare i 10 miliardi di euro, siamo certi che sapremo dare le risposte che i nostri cittadini si aspettano da noi. La casa è sacra e la proprietà privata è una certezza per gli italiani. La Lega fa i fatti con provvedimenti e numeri alla mano, senza propaganda e senza strumentalizzazioni.”

    Lo dichiara la deputata della Lega e sindaco di Pozzonovo (PD) Arianna Lazzarini.

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