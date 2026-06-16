Sanità, Lazzarini (Lega): bene Stefani su Case di Comunità, è il Veneto del fare

Padova, 16 giu.

“Il Veneto si conferma ancora una volta apripista in tema di buone pratiche, anche in materia di sanità. L’accordo raggiunto tra la Regione e i sindacati sulle Case di Comunità ne è la conferma: chi vuole può. Il tema dei medici di medicina generale è molto sentito nei nostri territori e sarà sempre più necessario rispondere alle esigenze della cittadinanza nei prossimi decenni. Grazie a questa intesa, i veneti avranno una sanità a loro vicina: da settembre avranno un medico e una Casa della Comunità su cui contare. Ringraziamo il presidente Stefani per aver definito un accordo che garantirà un servizio fondamentale per i cittadini. Cure in prossimità, visite domiciliari, continuità assistenziale: è il modello di medicina territoriale che serve. Questo è il Veneto del fare”.

Così Arianna Lazzarini, deputata veneta della Lega e sindaco di Pozzonovo (PD).